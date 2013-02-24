"العربية للطيران" تسجّل 15% نمواً في عدد المسافرين

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس أنها سجّلت رقماً قياسياً جديداً في عدد المسافرين خلال شهر يناير 2013، حيث نقلت ما يقارب من نصف مليون مسافر.

وتشير أحدث الإحصائيات التي أصدرتها الشركة بأنها نقلت عدداً إجمالياً من المسافرين بلغ 492,847 مسافراً خلال الشهر الأول من العام، وهو يشكّل زيادة بنسبة 15% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وليكون الرقم الأعلى من حيث عدد المسافرين الذي سجلته الشركة خلال شهر واحد منذ تأسيسها. كما ذكرت "العربية للطيران" أن معدل إشغال المقاعد، أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة، بلغ 82.5% لشهر يناير، مما يؤكّد تنامي شعبية الشركة وتميّزها في خيارات القيمة مقابل المال التي تقدمها، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت الشركة قد سجّلت أيضاً نمواً قوياً في أعداد المسافرين في العام 2012، إذ نقلت 5.3 ملايين مسافر، ما شكّل زيادة فاقت 13% عما سجّلته في العام 2011.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "إنه من المشجع أن نبدأ العام الجديد بتسجيل رقم قياسي جديد في أعداد المسافرين حيث تعكس هذه الأرقام مكانة "العربية للطيران" وتوفيرها لأسعار مميزة ولمجموعة متزايدة من الوجهات.

وسنستمر خلال العام الحالي الدخول في أسواق جديدة وتوفير خيارات القيمة مقابل المال للملايين من العملاء حول العالم." وكانت "العربية للطيران" قد استلمت في شهر يناير 2013 أول طائرة "إيرباص" مزوّدة بمقومات "شاركلت" Sharklet المخصصة للتوفير في استهلاك الوقود، لتصبح شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرة "إيرباص A023" مزوّدة بهذه التقنيات. ومن المقرر أن تتسلّم الشركة 5 طائرات إضافية هذا العام.