"سياحة دبي" تروّج ملف "إكسبو" في بورصة برلين

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي يوم الخميس الماضي بفندق ملينيوم بلازا اجتماعاً تمهيدياً للمشاركين للإعلان عن تفاصيل مشاركة الدائرة للعام الرابع والعشرين في معرض بورصة السياحة الدولية (آي تي بي) الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الحالي. ويشارك وفد يمثل إكسبو 2020 للترويج لملف استضافة الإمارات لهذا الحدث خلال المعرض العالمي.

ويترأس وفد الدائرة إلى بورصة السياحة الدولية ببرلين، هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ويشارك به 123 مشاركاً من المنشآت الفندقية والشركات السياحية وغيرها بزيادة 7% عن العام الماضي، وذلك جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما تشارك مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري لأول مرة في هذا المعرض بعد انضمامها إلى الدائرة، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وحضر الاجتماع عبدالله بن سويدان نائب مدير إدارة الترويج الخارجي والوفود ونايف إبراهيم رئيس قسم الولايات المتحدة وكندا، وأسماء محمد علي رئيس قسم أوروبا الشرقية والغربية وممثلو الجهات المشاركة في المعرض.

ويضم الوفد كذلك إدارات الترويج الخارجي والوفود، والإعلام والإعلان، والعلاقات الإعلامية، والسياحة البحرية، ومكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات ممثلا في إدارة السياحة الرياضية، إلى جانب المكتب التمثيلي للدائرة في المانيا، وتبلغ مساحة الجناح 528 متراً مربعاً.

وتحدث بن سويدان خلال الاجتماع عن أهمية المعرض بالنسبة للدائرة وأهمية السوق الألماني بشكل عام حيث يرتفع عدد نزلاء الفنادق من هذا السوق كل عام حتى وصل العام الماضي إلى 315 ألف نزيل بزيادة قدرها 14% عن العام الأسبق .

وقدمت أسماء محمد علي عرضا للحقائق والأرقام عن معرض آي تي بي بشكل عام وجناح دبي بشكل خاص وقامت بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين . وفي نهاية الاجتماع تم إجراء سحب لكي تتعرف كل جهة مشاركة على موقعها داخل الجناح .

ويروّج وفد الدائرة خلال المعرض للعديد من المبادرات والفعاليات من بينها مبادرة "هالو دبي" التي تم إطلاقها بالتعاون مع طيران الإمارات، ومهرجان دبي الأخضر الذي يقام خلال شهر إبريل المقبل، كما سيتم الترويج للسياحة الرياضية والسياحة العلاجية إلى جانب "أجندة دبي" و"مفاجآت صيف دبي" اللذين تشرف عليهما مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري.

وتبدي الدائرة اهتماماً كبيراً بالسوق الألمانية بشكل عام، وبهذا المعرض بشكل خاص حيث يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي. وقد شهدت المنشآت الفندقية بدبي ارتفاع أعداد نزلائها من الجنسية الألمانية عاما بعد آخر، حتى وصل العام الماضي إلى نحو 315 ألف نزيل بزيادة قدرها 14% عن العام 2011.

وتتضمن قائمة المشاركين في المعرض فندق رمادا داون تاون، بهدف فتح قنوات تواصل جديدة وبناء علاقات تجارية مع منظمات السفر العالمية والتعرف على آخر الأنشطة والتكنولوجيا في قطاع السياحة والسفر. ويشكل الحدث منصة لدعم جهود فندق رامادا داون تاون لبناء قاعدة من العلاقات القوية في السوق الأوروبية، وتتوقع إدارة الفندق توسيع حصتها من هذا السوق مع نهاية العام 2013.

وقال وائل الباهي، المدير العام لفندق رمادا داون تاون، إن المشاركة في معرض ITB برلين، هو نشاط سنوي يقوم به فندق رمادا داون تاون دبي، وهذا العام نتوقع أن مشاركتنا ستساعدنا في التعرف على آخر الأنشطة حول العالم لشركات ومؤسسات القطاع السياحي والفندقي، كما نأمل أيضا بناء قنوات تواصل جديدة مع أسواقنا الحالية ودخول أسواق جديدة تساعدنا في تحقيق أهدافنا، إن توسيع رؤيتنا وتطلعاتنا وزيادة نسبة أعمالنا هو الهدف الرئيسي.

وخلال العام الماضي، ركز منظمو المعرض اهتمامهم على دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذا العام، يركز الباهي على تعزيز دور التواصل الإلكتروني والإنترنت في أعمال الفندق، ويأمل بتوسيع أعمال فندق رمادا داون تاون على استخدام هذه الوسائل بطريقة فعالة.

