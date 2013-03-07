سياحة أبوظبى تشارك فى معرض بورصة برلين بـ63 شركة

افتتح نائب مدير عام "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" جاسم محمد سلطان الدرمكي اليوم الخميس جناح أبوظبي المشارك في فعاليات معرض "بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2013".

وتعرض 63 شركة سياحية في إمارة أبوظبي في بورصة برلين حوالي 80 من المنتجات والخدمات السياحية أبرزها أول مركز للاستشفاء والعلاجات الطبية التكاملية الشاملة ومجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة والمعالم والمرافق الترفيهية الجديدة والفعاليات المقامة في العاصمة الإماراتية بجانب وكلاء سفر ومنظمي جولات سياحية، بحسب "البيان" الإماراتية.

واطلع الدرمكي خلال جولته في جناح الهيئة على أبرز المنتجات السياحية لإمارة أبوظبي في واحد من أهم معارض السياحة والسفر في العالم.