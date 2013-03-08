الإمارات الأولى عربياً في تنافسية السياحة والسفر

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والثامن والعشرين عالمياً في تقرير التنافسية العالمية في مجال السياحة والسفر، الذي صدر أمس في جنيف عن المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف باسم منتدى دافوس، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال التقرير إن الإمارات استمرت في قيادة المنطقة العربية والشرق أوسطية في هذا المجال، خاصة في الوقت الذي عززت أيضاً من مركزها على المستوى العالمي، بعد أن تقدمت خلال العام الأخير مركزين آخرين، حيث كانت تحتل المركز الـ30 في عام 2011 على المستوى العالمي.

وتصدرت القائمة سويسرا، ثم ألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 41 عالمياً، ثم البحرين 55 عالمياً، وعُمان 57، والأردن 60، والسعودية 62، ولبنان في المرتبة 69.