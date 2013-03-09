"بورصة برلين" تختار دبي الوجهة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

فازت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، للعام الثالث على التوالي، بجائزتي «أفضل مكتب تمثيلي عربي في ألمانيا» و«الوجهة السياحية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط»، خلال مشاركتها في «معرض بورصة برلين السياحي» (آي تي بي) المقام حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ما يعد إنجازاً عالمياً جديداً تحققه الدائرة في مجال تسويقها السياحي للإمارة.



وحصلت الدائرة على الجائزتين من جمعية «جو آشيا» التي تتخذ من برلين مقراً لها، وتضم أكثر من ‬3000 عضو من هيئات الترويج السياحي وشركات الطيران والفنادق من آسيا والمنطقة، إذ يتم منح الجوائز بطريقة التصويت بين أعضاء الجمعية في احتفالية سنوية تقام على هامش المعرض، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".



وقال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإعلامية وتطوير الأعمال في الدائرة، إياد عبدالرحمن، إن «حصول الدائرة على هاتين الجائزتين للعام الثالث على التوالي، يؤكد مدى صحة وصدقية الخطط التسويقية التي تنتهجها الدائرة في مختلف أسواق العالم السياحية»، لافتاً إلى أهمية السوق الألمانية لدبي التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الألمان الذين يعتبرون الإمارة وجهتهم المفضلة.