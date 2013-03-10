زيادة عدد المسافرين في المطارات العربية 7% في 2013

توقع الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبدالوهاب تفاحة، أن تصل أعداد مسافري شركات الطيران العربية في نهاية العام الجاري إلى نحو ‬170 مليون مسافر، لافتاً إلى أن عدد الطائرات في أساطيل شركات الطيران العربية بلغ ‬1000 طائرة في نهاية عام ‬2012.

وذكر لـ«الإمارات اليوم» أن أعداد المسافرين في المطارات العربية ستنمو في المتوسط بنسبة ‬7٪ في عام ‬2013، مؤكداً أن هذه النسبة لاتزال مرتفعة قياساً بمتوسط النمو العالمي الذي سجل خلال السنوات الأخيرة.

وتوقع أن يحل مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً من حيث أعداد الركاب الدوليين قربياً، مشيراً إلى عمليات التطوير المستمرة في البنى التحتية للمطار، وبدء تشغيل مبنى «كونكورس إيه»، الأمر الذي رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من ‬60 مليون مسافر إلى ‬75 مليون مسافر سنوياً، وفقا لصحيفة "الامارات اليوم"

وأوضح أن «التوسعات التي يشهدها مطار دبـي الدولي تأتـي لاستيعاب معدلات الزيادة المطردة في أعـداد الركاب، ونمو شركتي (طيران الإمارات)، و(فلاي دبي)».

وأفاد بأنه «في المقابل، فإننا نجد أن عمليات تطوير البنى التحتية والتوسعات في المرافق لاستيعاب المسافرين في مطارات أخرى، خصوصاً الرئيسة في أوروبا، معدومة».

وأشار تفاحة إلى أن «(الاتحاد) لايزال مستمراً في عمليات الشراء المشترك للوقود بين ‬21 شركة طيران عربية عضواً في الاتحاد، باعتباره يمنح فوائد ممتازة للشركات ضمن الضوابط القانونية الموجودة في العالم حول قوانين المنافسة ومنع الاحتكار».

وذكر أن «(الاتحاد) أجرى عمليات تدريب لشركات الطيران حول برنامج التحوط، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً خلال الفترة الأخيرة».

وكشف عن «مشروعات مشتركة أخرى لدى الاتحاد تتعلق بعملية نظم الحجز العالمية عبر اتفاقية بين ‬13 شركة طيران عربية، ونظام (أماديوس للحجوزات) لربط وكلاء السفر بأسواق شركات الطيران».

وأكد أن «هناك مشروعاً آخر مشتركاً يتعلق بالخدمات الأرضية إذ تم انجاز اتفاقين جماعيين للخدمات الأرضية في المحطات التركية وفي إيطاليا، وهو مشروع قابل للتوسع مستقبلا»، مشدداً على أهمية المشروع المشترك الذي أطلق حديثاً في مجال الهندسة وصيانة الطائرات، فضلاً عن مشروعات مشتركة بين شركات الطيران العربية ضمن الإطار البيئي.

واستبعد تفاحة وجود فرط في الطاقة الاستيعابية جراء النمو الكبير لشركات الطيران في المنطقة، لافتاً إلى أن هناك سوقاً بين أوروبا وآسيا تبلغ تعدادها نحو ‬98 مليون مسافر، إضافة إلى سوق بين شرق آسيا والولايات المتحدة يبلغ تعدادها ‬30 مليون مسافر، ما يعني نحو ‬128 مليون مسافر يمكن أن تخدمهم شركات الطيران العربية من خلال التوقف في مطاراتها، إضافة إلى سوق نقل جوي عربية تبلغ نحو ‬150 مليون مسافر».