قطر: مطار حمد الدولي سيجعل الدوحة أهم المراكز في العالم

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال، أن تشغيل مطار حمد الدولي سيجعل من الدوحة أحد أهم المراكز اللوجستية في العالم، مبيناً أن المطار يمثل تحفة معمارية انتظرتها قطر بفارغ الصبر.

وشدّد كمال خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي السابع للشحن الجوي الذي تنظمه المنظمة الدولية للنقل الجوي (أياتا)، وتستضيفه الخطوط الجوية القطرية لمدة 3 أيام، على أن هذا الحدث يشكل منبراً مثالياً لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه هذه الصناعة ومعالجة التهديدات والصعوبات أمامها، إضافة إلى تحديد الفرص المتاحة، وبحثها بالشكل المطلوب، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار إلى أن ما تشهده قطر من نمو في عدد السكان والتدفق الكبير في مشاريع البناء وما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على خدمات النقل بصفة عامة والجوي بشكل خاص، سيعزز من أهميتها كمركز لوجيستي وإقليمي لهذه الصناعة، كما سيجعل منها نقطة وصل مهمة للشحن الجوي بين مختلف الدول حول العالم.

وأضاف أن أنظار العالم تتجه اليوم إلى صناعة الطيران في دولة قطر وما تحققه من إنجازات متكررة، إذ ساهمت "القطرية" في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة العالمية، مؤكداً أن الحكومة تدرك أهمية قطاع الطيران في الحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني من خلال نصيبه في الدخل من الخدمات.

وبيّن أن مشاريع الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، ستمكن هذا القطاع من الحفاظ على معدلات تشغيله بصورة اقتصادية، ما يعزز الجهود التي تبذلها الدولة في تشجيع السياحة وبناء الروابط بين مختلف دول العالم وقطر، منوهاً إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تتمتع باقتصاد مزدهر مفتوح على العالم الخارجي من دون قطاع الطيران.

ولفت الى أن الحكومة تسعى في هذا الإطار ومن خلال ناقلها الوطني، لإبرام الاتفاقيات والتحالفات والشراكات الدولية في كل المجالات، سواء في ما يتعلق بالتشغيل أو الأمن والكفاءة والسلامة البيئية، من خلال وضع إطار عملي متفق عليه دولياً لإدارة الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطيران وغيره من التحديات.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن المؤتمر يهدف إلى وضع استراتيجيات واضحة لقطاع الشحن، لضمان مستقبل مستدام في ظل الأجواء المتقلبة والتحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، مبيناً أن العام الحالي سيمثل بداية عصر جديد لشركة "القطرية" للشحن الجوي التي تشكل جزءاً مهماً من مجموعة "القطرية".

وأضاف أن "القطرية" تسيّر اليوم أسطولاً مكوّناً من 121 طائرة، 60 في المئة منها طائرات ذات جسم عريض، وثمانية منها طائرات خاصة للشحن، كاشفاً عن تسلّم الناقلة قبل أيام قليلة طائرة شحن جديدة، وهي أول طائرة إيرباص من طراز "A330"، متوقعاً تسلم طائرة ثانية في الأيام القليلة المقبلة، وأخرى ثالثة في غضون أسابيع.

ولفت إلى أن الطائرة الجديدة تمتاز بسعتها الفائقة إذ يمكنها نقل 70 طناً من البضائع على متنها، ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة مع طائرات الإيرباص "A300" المتواجدة حالياً ضمن أسطول الشركة، وإلى أن 8 أبريل المقبل سيشهد افتتاح مجمع الشحن الجديد في مطار حمد الدولي رسمياً والذي تبلغ مساحته 55 ألف متر مربع.