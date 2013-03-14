"بوينغ" تحصل على موافقة رسمية لاختبار بطارية 787 الجديدة

أعلنت شركة بوينغ عن حصول خطتها لاختبار وتصديق التحسينات المدخلة على نظام بطارية طائرة "بوينغ 787" على موافقة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية (FAA). وسوف يثمر إنجاز كافة الخطوات ضمن هذه الخطة بنجاح الحصول على موافقة الإدارة لاستئناف الرحلات الجوية على متن طائرات 787 التجارية.

وفي بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، قال جيم مكنيرني، رئيس مجلس الإدارة الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ": "تتمثل أولويتنا القصوى في توفير أفضل الطائرات وسلامة الركاب وطواقم العمل على متنها. ولذلك، عمل فريقنا على مدار الساعة للوصول إلى فهم واضح للمسائل المتعلقة وتطوير حلول تعتمد على التحليل والاختبار المكثف عقب الأعطال التي حدثت في شهر يناير الماضي. واليوم، تعتبر الموافقة التي حصلنا عليها من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية خطوة هامة تتيح لأسطول طائراتنا 787 التحليق ثانية والاستمرار في الوفاء بالتزاماتها".

وقال راي كونر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: "من خلال التعاون مع مجموعة من خبراء تكنولوجيا البطاريات من داخل الشركة وخارجها، اقترحنا مجموعة شاملة من الحلول المصممة لتقليل احتمال خلل البطارية بشكل كبير مع ضمان عدم تأثير أي مشكلة تحدث في البطارية على استمرارية التشغيل الآمن للطائرة".

وأوضح كونر "يشمل اقتراحنا ثلاثة مستويات من التحسينات. أولاً، قمنا بتحسين مزايا تصميم البطارية لمنع حدوث الأخطاء وعزلها في حال حدوثها. وثانياً، عززنا عمليات الإنتاج والتشغيل والاختبار لضمان أعلى مستويات الجودة والأداء للبطارية ومكوناتها. ثالثاً، ومن أجل الحفاظ على السلامة في حال حدوث أي خلل في البطارية، وهو احتمال بعيد، قدمنا نظاماً جديداً لعلبة البطارية سيسهم في منع ارتفاع درجة حرارة البطارية من التأثير على الطائرة أو حتى ملاحظتها من قبل الركاب".

وكانت "بوينغ" قد قدمت مقترح خطة المصادقة إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في أواخر شهر فبراير. واليوم حصلت الشركة على موافقة الإدارة على التغييرات المقترحة وخطط الاختبار التفصيلية لمعالجة المشكلة التي تسببت بتعليق عمليات طائرات بوينغ 787.

كما منحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية "بوينغ" الإذن ببدء نشاطات اختبار الرحلات الجوية على متن طائرتين هما "line number 86" التي ستجرى عليها الاختبارات الخاصة بالتحقق من قدرة مجموعة الحلول الشاملة في الجو وعلى الأرض على الأداء بالمستوى المطلوب، والطائرة ZA005 التي ستخضع لاختبارات خاصة بالتحسينات المدخلة على المحرك وغير المتعلقة بالبطارية. وقد يتم إجراء المزيد من الاختبارات الإضافية إذا ما دعت الحاجة إليها.

واختتم كونر "لدينا ثقة كبيرة بحلنا المطور وعملية المصادقة عليه. وقبل أن تعود طائراتنا 787 للتحليق وتقديم خدماتها مجدداً، فإننا ندرك تماماً أن عملاءنا وركابهم بحاجة إلى ضمانات تطمئنهم بأن التحسينات المقدمة ستجعل من هذه الطائرات أفضل من السابق. وهذا ما نعدهم به من خلال برنامج الاختبار".