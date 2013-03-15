"مصر للطيران" تعير 30 طياراً لنظيرتها العراقية

صرح الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه تم الاتفاق مع سعد الخفاجي، مدير الخطوط الجوية العراقية على إعارة 30 طياراً من مصر للطيران للعمل على طرازي أيرباص 320 و330.

ووفقا لصحيفة "بوابة الإهرام"، قال زكريا إن الشركة العراقية ستستعين قريبا بطيارين من مصر للطيران للعمل على طائرات بوينغ طراز 300/ 777.

ومن ناحية أخرى، صرح المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بأنه تمت إعارة 20 مهندسا وفنيا لشركة الخطوط الجوية العراقية لإجراء أعمال الصيانة لطائرات الشركة في محطة مصر للطيران ببغداد التي افتتحت هناك بعد الحصول على اعتماد سلطة الطيران المدني العراقية.