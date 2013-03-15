‬330 طائرة حجم أساطيل شركات الطيران في الإمارات

بلغ عدد الطائرات في أساطيل شركات الطيران الوطنية في الإمارات، "طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، وفلاي دبي، وطيران رأس الخيمة"، ‬330 طائرة، بنهاية العام الماضي.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، تسلمت الشركات ‬53 طائرة جديدة، العام الماضي، منها ‬33 طائرة لـ"طيران الإمارات"، وسبع طائرات لكل من شركتي الاتحاد للطيران، وفلاي دبي، فيما تسلمت العربية للطيران ست طائرات جديدة.

وبلغ عدد الطائرات في أسطول طيران الإمارات ‬195 طائرة بنهاية العام الماضي، وباتت الناقلة تسير أكثر من ‬1800 رحلة أسبوعياً (ذهاب فقط) انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي.

وسجلت الشركة في أكتوبر ‬2012 رقماً قياسياً بتسلمها ثلاث طائرات جديدة في يوم واحد، كانت طائرة من طراز بوينغ ‬777 ـ ‬300 إي آر، والأخريان إيرباص إيه ‬380؛ كما تسلمت الناقلة في ديسمبر ‬2012 خمس طائرات جديدة، منها ثلاث طائرات إيرباص إيه ‬380، وطائرتان من طراز بوينغ ‬777.

أما أسطول الاتحاد للطيران فيتكون من ‬72 طائرة للمسافرين والشحن، وتتيح اتفاقات المشاركة بالرمز، والشركات التي تمتلك الاتحاد للطيران حصصاً فيها، وهي: طيران برلين، فيرجن أستراليا، وطيران لينغوس، وشركة طيران سيشل، شبكة وجهات مشتركة للمسافرين والشحن تضم نحو ‬338 وجهة حول العالم، وأكـثر من ‬11.7 ألف رحـلة أسـبوعياً.

بدورها، تشغل العربية للطيران ‬32 طائرة ضمن أسطولها، تسير ‬991 رحلة ذهاباً وإياباً من مراكزها الثلاثة، في الشارقة، مصر والمغرب، منها ‬840 رحلة من الشارقة، و‬52 من مصر، و‬99 من المغرب.

وشهد عام ‬2012 تسلّم الناقلة ست طائرات جديدة من طراز إيرباص إيه ‬320 من ضمن الطائرات الـ‬44 التي كانت طلبتها عام ‬2007، وتتوقع الشركة تسلّم ست طائرات أخرى العام الجاري.



أما فلاي دبي، فيبلغ عدد الطائرات في أسطولها ‬28 طائرة بنهاية العام المنقضي، وتسير الناقلة أكثر من ‬1000 رحلة أسبوعياً (ذهاباً وإياباً)، ونجحت الناقلة منذ بدء عملياتها في عام ‬2009 في تحقيق نموٍ قياسي، إذ ضاعفت وجهاتها خلال العامين الماضيين من ‬25 إلى ‬52 وجهة، وذلك بمعدل أكثر من وجهة جديدة كل شهر تقريباً، واستطاعت الشركة منذ انطلاقتها نقل نحو ‬10.4 مليون مسافر.

وتأسست شركة طيران رأس الخيمة في يناير ‬2006، وتعد شركة خاصة مشتركة تعمل ضمن المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، برأسمال مصرح قدره ‬1.5 مليار درهم. يشار إلى أن طيران رأس الخيمة باشرت عملياتها من مطار رأس الخيمة في أكتوبر من عام ‬2010، وتمكنت الشركة التي تشغل ثلاث طائرات في أسطولها من نقل نحو ‬250 ألف مسافر في عام ‬2011، واحتفلت الشركة في العاشر من أكتوبر ‬2012 بمرور عامين على انطلاق عملياتها والانتقال من مرحلة نموذج الطيران الاقتصادي إلى نموذج الطيران التجاري.

