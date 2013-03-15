‬330 طائرة حجم أساطيل شركات الطيران في الإمارات

بلغ عدد الطائرات في أساطيل شركات الطيران الوطنية في الإمارات، "طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، وفلاي دبي، وطيران رأس الخيمة"، 330 طائرة، بنهاية العام الماضي.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، تسلمت الشركات 53 طائرة جديدة، العام الماضي، منها 33 طائرة لـ"طيران الإمارات"، وسبع طائرات لكل من شركتي الاتحاد للطيران، وفلاي دبي، فيما تسلمت العربية للطيران ست طائرات جديدة.
وبلغ عدد الطائرات في أسطول طيران الإمارات 195 طائرة بنهاية العام الماضي، وباتت الناقلة تسير أكثر من 1800 رحلة أسبوعياً (ذهاب فقط) انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي.
وسجلت الشركة في أكتوبر 2012 رقماً قياسياً بتسلمها ثلاث طائرات جديدة في يوم واحد، كانت طائرة من طراز بوينغ 777 ـ 300 إي آر، والأخريان إيرباص إيه 380؛ كما تسلمت الناقلة في ديسمبر 2012 خمس طائرات جديدة، منها ثلاث طائرات إيرباص إيه 380، وطائرتان من طراز بوينغ 777.
أما أسطول الاتحاد للطيران فيتكون من 72 طائرة للمسافرين والشحن، وتتيح اتفاقات المشاركة بالرمز، والشركات التي تمتلك الاتحاد للطيران حصصاً فيها، وهي: طيران برلين، فيرجن أستراليا، وطيران لينغوس، وشركة طيران سيشل، شبكة وجهات مشتركة للمسافرين والشحن تضم نحو 338 وجهة حول العالم، وأكـثر من 11.7 ألف رحـلة أسـبوعياً.
بدورها، تشغل العربية للطيران 32 طائرة ضمن أسطولها، تسير 991 رحلة ذهاباً وإياباً من مراكزها الثلاثة، في الشارقة، مصر والمغرب، منها 840 رحلة من الشارقة، و52 من مصر، و99 من المغرب.
وشهد عام 2012 تسلّم الناقلة ست طائرات جديدة من طراز إيرباص إيه 320 من ضمن الطائرات الـ44 التي كانت طلبتها عام 2007، وتتوقع الشركة تسلّم ست طائرات أخرى العام الجاري.
أما فلاي دبي، فيبلغ عدد الطائرات في أسطولها 28 طائرة بنهاية العام المنقضي، وتسير الناقلة أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً (ذهاباً وإياباً)، ونجحت الناقلة منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نموٍ قياسي، إذ ضاعفت وجهاتها خلال العامين الماضيين من 25 إلى 52 وجهة، وذلك بمعدل أكثر من وجهة جديدة كل شهر تقريباً، واستطاعت الشركة منذ انطلاقتها نقل نحو 10.4 مليون مسافر.
وتأسست شركة طيران رأس الخيمة في يناير 2006، وتعد شركة خاصة مشتركة تعمل ضمن المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، برأسمال مصرح قدره 1.5 مليار درهم. يشار إلى أن طيران رأس الخيمة باشرت عملياتها من مطار رأس الخيمة في أكتوبر من عام 2010، وتمكنت الشركة التي تشغل ثلاث طائرات في أسطولها من نقل نحو 250 ألف مسافر في عام 2011، واحتفلت الشركة في العاشر من أكتوبر 2012 بمرور عامين على انطلاق عملياتها والانتقال من مرحلة نموذج الطيران الاقتصادي إلى نموذج الطيران التجاري.