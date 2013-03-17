"صير بني ياس" تضيف عناصر جديدة لدعم تنوعها السياحي

«صير بني ياس»، جزيرة توفر تجارب لا تقارن بأية وجهة سياحية أخرى بالمنطقة، بعد أن باتت تضم جميع العناصر التي تجعلها بيئة متكاملة تجذب محبي المغامرات والترفيه والبيئة والرياضة والأعمال.

فخلال أقل من عام، تم افتتاح 3 مشاريع جديدة إلى جانب منتجع وسبا جزر الصحراء، أبرزها مركز الرياضات البحرية، الذي افتتح الأسبوع الماضي، و«اسطبلات صير بني ياس»، ومركز مؤتمرات يتسع لـ350 شخصاً، وكلها بإدارة أنانتارا. ومع تنوع المنتج السياحي بالجزيرة، انتعشت الحركة السياحية وارتفع عدد الزوار. وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال ستيفن فيليبس، مدير عام منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا إن عدد النزلاء عام 2012 تجاوز 20 ألف زائر، بنمو 11٪ مقارنة بعام 2011.

وأضاف «معدل إشغال الفندق لا يقل عن 80% في عطل نهاية الأسبوع، و50% خلال الأيام العادية».

ويضم «جزر الصحراء» 64 غرفة وجناحاً، ويطل على بحيرة القرم والشاطئ الرملي والخليج العربي، شمالي الجزيرة، ويحيط به متنزه الحياة البرية العربية.

ويستطيع الضيوف المشاركة في نشاطات عبر الجزيرة مثل استكشاف الطبيعة والحياة البريّة وركوب الخيل والتجديف أو ركوب الدراجات الجبلية.

لكن المنتجع الفاخر لا يكفي وحده لاستيعاب الطلب المتزايد على الإقامة وزيارة الجزيرة الواقعة في المنطقة الغربية.

وتضيف شركة التطوير والاستثمار السياحي العام الحالي مرفقين سياحيين للإقامة في الجزيرة، هما فلل اليم، وفلل السهل، بإدارة أنانتارا، لإضافة 60 فيلا.

وأوضحت الشركة في رد على استفسارات «الاتحاد» أن مشروع فلل السهل سيشكل أحد الأماكن القليلة في المنطقة التي تمنح ضيوفها فرصة مشاهدة الحياة البرية على الطبيعة من مكان إقامتهم، وسط متنزه الحياة البرية العربية.

وتتميز فلل اليم بمناظر خلابة على غابات القرم المحيطة وبحيرة المد البحري الداخلية، التي تنتشر عليها طيور الفلامنغو، وتتميز بتصميماتها المبتكرة بفضل موقعها الأخاذ المباشر على الشاطئ.

وتوقع فيليبس افتتاح فلل اليم في الربع الثاني من العام الحالي، وفلل السهل في الربع الأخير من العام الحالي.

ولم يتوقف الأمر عند ابتكار مرافق جديدة لاستقطاب أصناف السياح كافة.

فقد أطلقت «روتانا جت»، بناء على اتفاقية مع شركة التطوير والاستثمار السياحي، رحلات جوية 3 أيام أسبوعياً، تنطلق من مطار البطين إلى مطار صير بني ياس، على متن طائرة تتسع لـ50 شخصاً.

وقال فيليبس «هذه الرحلات، التي تزامنت مع افتتاح مركز المؤتمرات، عززت سياحة الأعمال، ورفعت معدل إقامة الزائر في الجزيرة من 1,5 إلى 2,5 ليلة». وتحقق الرحلات معدل إشغال يتراوح بين 80 و 90%، بحسب ما أعلنت «روتانا جت».

وأكدت شركة التطوير والاستثمار السياحي أن جزيرة صير بني ياس تحظى بسمعة عالمية واسعة في جميع الأوساط السياحية، ما يسهم في تعزيز مكانتها، ووضعها على الخريطة العالمية ضمن الوجهات السياحية البارزة وكمحمية طبيعية، الأمر الذي يميزها عن بقية الوجهات السياحية في المنطقة.

وتسعى «أنانتارا» إلى إثراء تجربة السياح، من خلال الخدمات المبتكرة التي تقدمها لهم عبر المشاريع الجديدة. وقال فيليبس إن افتتاح مركز الرياضات البحريّة يُشرِّع أمام ضيوفنا عالماً جديداً من المغامرات البحريّة يختبرونها في شتّى الفصول فيُمددون إقامتهم في ربوع الجزيرة التي تُصبح خير متنفّس لهم.