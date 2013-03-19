"التركية": 67% نمو حركة المسافرين في الكويت

قال مدير عام الخطوط التركية في الكويت، آدم جيلان، إن قطاع السفر ساهم في تحقيق نمو هائل بنسبة 67% في أعداد المسافرين من الكويت خلال عام 2012، وزيادة الحصة السوقية المحلية إلى 4.5% من إجمالي عدد المسافرين، الأمر الذي يسلط الضوء على الأهمية المتنامية لتركيا كوجهة سياحية وترفيهية رئيسية في المنطقة، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.

وأوضح جيلان أن ازدياد أعداد المسافرين دليل على نمو الطلب من قبل السياح ورجال الأعمال إلى تركيا، ونحن على ثقة تامة بأننا سنواصل تحقيق مزيد من النمو بفضل أسعارنا التنافسية والخدمات التي نوفرها على متن الرحلات والحائزة على العديد من الجوائز المهمة، لافتاً إلى أن التركية أعلنت عن زيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي ليصل إلى 35 رحلة أسبوعياً خلال ذروة موسم الصيف، أي بما يزيد على ضعف عدد الرحلات الحالي والبالغ 14 رحلة أسبوعياً.

ومن خلال وصول معدل رحلاتها الجديد إلى 5 رحلات يومياً، ستغدو الشركة قادرة على توفير أسعار تنافسية ومواعيد مرنة مع إتاحة الوصول إلى عدد أكبر من الدول مقارنة بأي شركة طيران أخرى.

وأضاف جيلان أنه بناء على النمو الأخير الذي حققته الخطوط التركية في مجال نقل المسافرين بالكويت، زادت الشركة عدد مقاعد رحلاتها من وإلى البلاد بواقع 77% في عام 2012.

وقال جيلان إن وكالات السفر في الكويت، والتي ساهمت بشكل أساسي في التوسع السريع الذي شهدته شبكة الخطوط الجوية التركية في المنطقة، ووصول عدد وجهاتها إلى 221 وجهة، لتغدو بذلك أكبر شبكة طيران في العالم، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم تشغيل رحلة أسبوعيا للشحن الجوى خلال مايو المقبل.

وسوف يمهد المطار الدولي الذي تم الإعلان أخيراً عن بنائه في اسطنبول، والذي سيغدو المطار الأكبر من نوعه في العالم، الطريق نحو تحقيق مزيد من التوسع في عمليات الخطوط الجوية التركية حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط التي تسيّر الشركة رحلاتها الى 31 وجهة فيها. كما شهدت الشركة ازدياد أعداد المسافرين المتوجهين من الكويت إلى مطار صبيحة على الجهة الآسيوية من اسطنبول نظراً للأسعار التنافسية المذهلة لبطاقات السفر التي توفرها الشركة من الكويت.