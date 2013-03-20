تقرير: دبي المدينة الأكثر جذباً لأثرياء العالم

قال تقرير "دراسة التنمية العالمي 2013" الذي أعدته شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك"، إن مدناً مثل دبي وميامي ونيروبي ولندن، باتت تعتبر بصورة متزايدة وجهات استثمارية للأثرياء جداً، في مناطقهم الأوسع. مضيفاً أن دبي في غمرة الربيع العربي، أضحت وجهة آمنة للمشترين من الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن ازدياد عدد الأثرياء الذين يمتلكون ثروات فائقة خلال السنوات القليلة الماضية، كان المحرك الرئيسي لأسواق السكن العالمية، حيث أظهر تقرير الثروة العالمي 2013 أن عدد الأثرياء الذين يمتلكون 30 مليون دولار أو أكثر من الأصول ازداد بمعدل 5 % العام الماضي، وسيزداد بمعدل 20% في 2022، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن سوق دبي ظل هادئاً بين عامي 2008-2010، مع ظهور مؤشرات قوية على بداية التعافي في 2011. وعلى مدى العام الماضي، بدأت أسعار العقارات السكنية في التعافي، وأطلقت عدة مشاريع جديدة. وثمة طلب ملحوظ على العقارات الفاخرة في دبي، في حين ازداد حجم الصفقات خلال عام 2012.

ومن دلائل الشهية المتجددة على المنازل في السوق الفخمة ما ظهر من أسعار الفيلات في المواقع الممتازة، التي ارتفعت قرابة 20% في 2012. كما ازدادت أسعار الشقق بصورة تدريجية العام الماضي، رغم أنها بدرجة أقل.

وقال التقرير إن الحيز الأكبر من التطوير تركز في السوق العادية إلى الوسطى، وبات جلياً بصورة أكثر أن المعايير أخذت في الارتقاء، وظهرت حاجة لمشاريع أفضل جودة.

ولقد كانت مشاريع ذات الإطلالات الشاطئية، مثل مرسى دبي ونخلة الجميرا الأكثر شعبية. وراحت مناطق مثل وسط مدينة دبي ومنطقة الخليج التجاري تصبح أكثر رسوخاً، جاذبة اهتمام المشترين العالميين، ومجمعات الفيلات تجتذب المستخدمين النهائيين.