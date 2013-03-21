مطار حمد الدولي يستقبل 10 شركات طيران أجنبية في أبريل

سيستقبل مطار حمد الدولي في الأول من أبريل 2013 عشر شركات طيران أجنبية في الجناح (ب). وسيكون بانتظار ركاب هذه الشركات عدة مرافق حديثة ومتنوعة.

ووفقا لصحيفة الراية القطرية، يمتاز مطار حمد الدولي بالمساحات الخضراء الخلابة وبحيرات اصطناعية جميلة تكمّل البيئة الطبيعية التي يطل عليها المطار الجديد. وقد استوحي تصميم سقف مبنى المطار من أمواج بحر الخليج العربي.

وسيجد الركاب لدى دخولهم المطار الجديد لوحات ترشدهم إلى الجانب الشرقي من مواقف السيارات قصيرة الأمد الواقعة مقابل مبنى الركاب. وتوجد نقاط لنزول وركوب الركاب والزوّار من السيارات عند مدخل طابق القادمين والمغادرين، إضافة إلى نقطة للحافلات خارج الجناح (أ) للمسافرين الراغبين باستخدام الحافلات العامة أو الحافلات المتوفرة من قبل المطار للذهاب إلى مطار الدوحة الدولي.

واعتباراً من الأول من أبريل، ستتوقف شركات الطيران المذكورة آنفاً عن استخدام مطار الدوحة الدولي بشكل نهائي. وستسيّر هذه الشركات ما مجمله 32 رحلة ركاب يومياً من مطار حمد الدولي، أي 222 رحلة في الأسبوع.

كما ستستمر 19 شركة طيران أخرى باستخدام مطار الدوحة الدولي إلى أن يحين موعد انتقالها إلى مطار حمد الدولي نهاية العام الحالي.

وإضافة إلى افتتاح الجناح (ب) في الأول من أبريل، سيتم افتتاح مرافق الشحن الجوي على مراحل بدءاً من الثامن من أبريل 2013. ويقع في مطار حمد الدولي ما يعد أحد أكبر مجمع للشحن الجوي في العالم يشمل مبنى للشحن بمساحة 55 ألف متر مربع، إضافة إلى مبنى لوكلاء الشحن بمساحة خمسة آلاف متر مربع، ومركز خاص للحيوانات الحية بمساحة 4200 متر مربع يضم ثمانية أكشاك للأحصنة إضافة إلى حظيرة للطائرات متاخمة للمجمع يمكنها استيعاب 11 طائرة شحن. وبإمكان مجمع الشحن الجديد استيعاب 1.4 مليون طن من البضائع سنوياً.

وصرّح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أنه "تبقى أيام معدودة لافتتاح مطارنا الجديد في الدوحة. سيفرض المطار الجديد معايير جديدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، وسيوفر تجربة لا مثيل لها للركاب والزوّار، ونحن نتطلع للترحيب بأول مجموعة من شركات الطيران التي ستستخدم المطار الجديد في الأول من أبريل قبيل انتقال عملياتنا إليه مع نهاية العام الحالي".