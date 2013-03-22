246 طائرة أسطول "الإماراتية" بنهاية 2017

كشفت بيانات صادرة عن "طيران الإمارات" أن عدد الطائرات لدى المجموعة سيصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 246 طائرة بنهاية السنة المالية 2016 - 2017 مقارنة مع 198 طائرة حالياً، وذلك بعد إضافة 134 طائرة جديدة وخروج 57 طائرة من الخدمة.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الاماراتية، تشير البيانات إلى أن عدد الطائرات الجديدة التي دخلت إلى الخدمة خلال السنة المالية 2012 - 2013 وصل إلى 35 طائرة، بينما خرج من الخدمة 6 طائرات ليصل العدد الكلي إلى 198 طائرة، بينما أشارت البيانات إلى أن عدد الطائرات بنهاية السنة المالية 2013 -2014 سيصل إلى 218 طائرة مع إضافة 25 طائرة جديدة، وخروج 5 طائرات من الخدمة في أسطول الناقلة.

وأوضحت البيانات أن عدد الطائرات مع نهاية السنة المالية 2014 - 2015 سيصل إلى 222 طائرة مع إضافة 21 طائرة جديدة، وخروج 17 طائرة من الخدمة، وهو يعتبر أكبر عدد من الطائرات الذي سيخرج من الخدمة في سنة.

وبحسب البيانات سيرتفع العدد إلى 231 طائرة بنهاية السنة المالية 2015 - 2016 مع إضافة 25 طائرة جديدة، وخروج 16 طائرة خلال العام نفسه، بينما سيتم إضافة 28 طائرة في السنة المالية 2016 - 2017، وخروج 13 طائرة ليصل العدد التراكمي لطيران الإمارات مع نهاية السنة إلى 246 طائرة.