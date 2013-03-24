مصر للطيران توقف رحلاتها إلى اليابان بسبب الخسائر

قررت مصر للطيران زيادة رحلاتها في الموسم الصيفي الجديد الذي يبدأ في 28 مارس الحالي وحتى 30 أكتوبر المقبل بنسبة 16%، مقارنة بالموسم الصيفي الماضي، حيث قررت تسيير 654 رحلة أسبوعياً مقابل 565 رحلة في الصيف الماضي.

وقال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه الطيار رشدي زكريا "إن مصر للطيران ستظل تُقدم المزيد من خيارات السفر لعملائها بإضافة رحلات جديدة وزيادة الترددات على بعض النقاط الهامة في شبكتها العملاقة، حيث تقرر زيادة رحلات جوهانسبرغ وأثينا واسطنبول ولندن ومدريد وميلانو وروما".

وأضاف "كما تم افتتاح 5 خطوط جديدة اعتباراً من شهر يونيه القادم لكل من مانشستر وتورونتو وهراري والقصيم وأبيدجان".

من ناحية أخرى تتجه مصر للطيران إلى إيقاف رحلاتها إلى طوكيو وأوزاكا باليابان بسبب الخسائر المتزايدة وانتهاء دعم وزارة السياحة لتشغيل الخطين كما أنهما لا يساهمان في تغذية باقي شبكة الخطوط.



