"عالم فيراري" يروج لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات في أبوظبي

دعت "عالم فيراري أبوظبي" زوار معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات الذي ينطلق اليوم الاثنين، إلى تعزيز محتوى سياحة الاجتماعات والمؤتمرات.

وقال كيلينج، مدير "عالم فيراري أبوظبي" في بيان صحافي أمس: يتزايد سعي أسواق سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدولية بحثاً عن وجهات لإقامة الفعاليات الجديدة والمثيرة، وتوفير الحوافز المبتكرة لتعزيز المشاركة.

وأضاف: «يبحث عملاء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المقام الأول عن كيفية التأثير على فرق العمل التابعة لهم وتحفيزهم، وإيقاظ شعلة الإلهام والابتكار بداخلهم"، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتوفر "عالم فيراري أبوظبي" مزيجاً رائعاً من المساحات الواسعة والقدرات الترفيهية لمساعدة العملاء على تحقيق هذه الأهداف.

وأردف: تضم المدينة مجموعة من الألعاب والمرافق الترفيهية وأماكن الاجتماعات التي تتميز بالمرونة وخيارات تناول الطعام المتنوعة داخل مطاعم المدينة، بما يتيح للشركات فرصة الحصول على خصوصية فعالياتهم التي تقام داخل المدينة، وهذه ميزة لا مثيل لها.

وقال كيلينج "تسعى أكبر مدينة ألعاب مغطاة في العالم للاستفادة من مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها وجهة دولية رائدة لإقامة فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وذلك من خلال عروض خدمات مؤسسية فريدة من نوعها".

وتتمثل مهمة مكتب أبوظبي للمؤتمرات في الوصول بالإمارة إلى ريادة وجهات فعاليات الأعمال لتكون بين أفضل 50 وجهة أعمال عالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي العام الماضي، حصلت أبوظبي على جائزة أفضل وجهة فاخرة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ضمن فعاليات جوائز قطاع السياحة والاجتماعات الصيني في بكين، ويأتي هذا التكريم اعترافاً بما تمتلكه الإمارة من منشآت متميزة وأماكن عقد اجتماعات فريدة، واستمرار الإمارة في اجتذاب الاهتمام العالمي.

وأضاف أندي قائلاً: "رأينا بعض الطلبات المبتكرة لإقامة فعاليات متميزة فعلاً في "عالم فيراري أبوظبي"، والخيارات المتاحة عديدة، ويمكننا التعاون عن قرب مع العملاء، حتى نجعل من كل فعالية تجربة فريدة لا مثيل لها".

ويمكن للوفود المشاركة في معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات التعرف بأنفسهم إلى خدمات الدعم الشاملة التي تقدمها المدينة إلى شركاء تنظيم فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. وتشارك "عالم فيراري أبوظبي" في جناح جزيرة ياس طوال أيام المعرض الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبفضل اشتمالها على ما يزيد على 20 لعبة مستوحاة من سيارات فيراري، توفر "عالم فيراري أبوظبي" بيئة لا تنسى، وجواً ملهماً يفيض بالحماس والإبداع.