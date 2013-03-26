"روتانا" تفتتح 3 فنادق جديدة في أبوظبي قبل نهاية 2014

تفتتح "روتانا" 3 فنادق خلال العامين (الحالي والمقبل) في أبوظبي، ليتجاوز عدد غرفها الفندقية بالإمارة 3500 غرفة، بحسب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة المجموعة. وسيتم افتتاح أحد الفنادق بالعين، واثنين في منطقة كابيتال سنتر، بجوار مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحسب صحيفة الاتحاد، تدير "روتانا" أكثر من 10 آلاف غرفة بالدولة، منها 3500 غرفة في أبوظبي و5 آلاف غرفة في دبي، وبقية الغرف تتوزع على الإمارات الأخرى.

وقال النويس في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش أعمال معرض الخليج لسياحة الأعمال والحوافز والمؤتمرات، إن المجموعة تخطط للتوسع خارج الوطن العربي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في تركيا والهند وأفريقيا. وشدد على أن "روتانا" تستحوذ على العدد الأكبر من الغرف الفندقية بالدولة.

وأشار إلى أن المجموعة تعتزم قريباً إدارة عدد من الفنادق في دول عربية كالبحرين وعُمان والأردن، إضافة إلى أنها تدرس إدارة فنادق في المغرب مستقبلاً. وقال إن نسب إشغال فنادق المجموعة في أبوظبي شهدت نمواً العام الماضي، وفاقت الـ70%، متوقعاً أن يتم تحقيق نمو أفضل في الإشغال للعام الحالي.

وأشار النويس إلى أن أبوظبي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة كبيرة في عدد الفنادق، ما ساهم في تراجع الأسعار، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30% خلال 3 سنوات.

وتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض العام الحالي، مع زيادة عدد الفنادق، متوقعاً استقرار الأسعار للسنوات المقبلة. وفيما يتعلق بدبي، قال النويس إن روتانا حققت إشغالاً يفوق 80% العام الماضي، في وقت ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 20% خلال العامين الماضيين.

وتحقق فنادق المجموعة إشغالاً مرتفعاً خلال أيام المعرض بأبوظبي، يتراوح بين 90 إلى 100%، حيث حقق فندقا “شاطئ روتانا” و”خالدية بالاس ريحان” إشغالاً كاملاً خلال أيام المعرض، في وقت تحقق فيه فنادق بارك روتانا وسنترو كابيتال سنتر إشغالاً يفوق 90%.

