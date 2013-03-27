قطاع السياحة بالسعودية سيوفر 1.2 مليون وظيفة في 2015

أكد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن قطاع السياحة في المملكة وفّر حوالي 670 ألف وظيفة في 2011، بارتفاع نسبته 5.9%، مقارنة بـ2010، البالغ 633 ألف وظيفة مباشرة موزّعة على القطاعات السياحية الفرعية.

وتوقع التقرير أن يوفر قطاع السياحة 1.26 مليون وظيفة، من بينها 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015، كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار التقرير الذي يتضمن رصداً لأحدث التطورات الاقتصادية في السعودية إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية.

وأبان أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6%، من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011، والبالغ عددهم 8.8 مليون عامل، وأن نسبة عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العامل في القطاع الخاص فقط والبالغ عدد6.9 مليون عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7%.

وأفاد التقرير بأن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011، بلغ قرابة36 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال عام 2010، فيما ارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في 2011، بنسبة 73.1%، ليبلغ 45 مليار ريال مقارنة بنحو 26 مليار ريال في 2010.