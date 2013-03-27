5 ملايين مسافر عبر مطار دبي في فبراير

سجل مطار دبي الدولي معدلات نمو قياسية في أعداد المسافرين بأكثر من 5 ملايين مسافر في شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن مطارات دبي ارتفاع اعداد المسافرين إلى 5 ملايين و80 ألفاً و360 مسافراً في فبراير 2012 بزيادة نسبتها 4 .11% بالمقارنة مع 4 ملايين و561 ألفاً و147 مسافراً في فبراير 2012.

وأدى هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي عدد المسافرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 10 ملايين و640 ألفاً و120 مسافراً بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغ فيها عدد المسافرين 9 ملايين و413 ألفاً و286 مسافراً، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي حركة الطائرات عبر المطار بنسبة 8 .3% ليصل إلى 085 .28 حركة بالمقارنة مع 058 .27 حركة في فبراير/شباط 2012.

وأدى استخدام الطائرات كبيرة الحجم من قبل شركات الطيران إلى رفع متوسط أعداد المسافرين على كل رحلة عبر المطار إلى 201 مسافر بزيادة قدرها 4 4% مقارنة مع متوسط 193 مسافراً لكل رحلة في فبراير من العام الماضي.



وحسب إحصاءات مطارات دبي تصدّرت دول أوروبا الشرقية، قائمة أكبر الأسواق نمواً لجهة التعامل مع مطار دبي، مسجلة زيادة قدرها (6 .29%) في فبراير الماضي، نتيجة لتسيير طيران الإمارات رحلات جديدة إلى بولندا وطيران فلاي دبي إلى مقدونيا، تليها دول آسيا - الباسيفيك بنمو نسبته (8 .21%) ومن ثم روسيا ودول الكومنولث بنمو نسبته (5 .18%) ومن ثم دول مجلس التعاون بزيادة قدرها 5 .16% تلتها دول آسيا بنمو قدره (15%) نتيجة زيادة الإقبال على الوجهات الجوية الجديدة المؤدية إلى مانيلا لطيران الامارات.

وكانت منطقة الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في عدد المسافرين نسبته 1.6%.