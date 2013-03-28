السعودية تفتتح مراكز لخدمات التأشيرات في دبي والشارقة

افتتح وكيل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، السفير أسامة بن أحمد السنوسي، اليوم، مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية، في دبي والشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بحيث يتم إدخال طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية، باستثناء تأشيرات العمرة والحج، من خلال مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية لشركة "في إف إس تسهيل العالمية".

وتم افتتاح المراكز الجديدة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إبراهيم بن سعد البراهيم، وقنصل عام المملكة العربية السعودية في دبي عماد بن عدنان مدني.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، من المقرر أن يتم فتح فرع آخر في إمارة أبوظبي خلال الشهرين المقبلين. كما سيتم افتتاح مراكز جديدة في دول متعددة لتقديم خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية.

وستقوم شركة "في إف إس تسهيل" بتسجيل الخصائص الحيوية (بصمة اليدين والوجه) لجميع طالبي التأشيرات، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل وقت الانتظار على المنافذ الحدودية للمملكة، خاصة الحجاج والمعتمرين، وتحسين أداء وتنظيم مكاتب خدمات التأشيرات، وذلك عبر حصول المتقدم على مستوى عالٍ من الخدمة عند التقدم لطلب التأشيرة. علماً بأن المملكة العربية السعودية هي أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذا النظام الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "في إف إس تسهيل"، زوبن كاركاريا، "إن مراكز تقديم خدمات طلبات التأشيرات الجديدة تمتاز بالمزيد من السهولة، إضافة إلى عدد كبير من مكاتب عمل الخدمات، ومنطقة استقبال كبيرة وصالات متميزة، وكل ذلك لتعزيز التجربة وإضافة القيمة إلى عملية تقديم طلبات التأشيرات لتسهيل الخدمة على المتقدمين للحصول على التأشيرات، وأن مركز المعاملات سيكون مفتوحاً لساعات طويلة لتسريع إجراءات منح التأشيرات لتصاريح الدخول إلى المملكة العربية السعودية".