200 مليون راكب سنوياً طاقة دبي في 2045

تدرس إمارة دبي خطة للوصول بطاقة مطاراتها إلى 200 مليون راكب سنويا بحلول عام 2045.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، قالت مجلة ميد إن شركة مطارات دبي، التي تدير مطارات الإمارة تعد مقترحات لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطارات دبي من 100 مليون بحلول 2020 إلى 200 مليون بحلول 2045.

وتدرس الشركة المقترحات باعتبارها من أهداف المرحلة المقبلة من تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني في دبي، والمقرر تقديمها إلى الحكومة خلال اجتماعها في مايو المقبل.

ويعد مجلس إدارة قطاع الطيران هو المسؤول عن الإشراف على التطوير الاستراتيجي للطيران في الإمارة ويرأسه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي.

وتقول مجلة ميد إنه إذا تمت الموافقة على الخطة فإنها تغطي موجة المشاريع الجديدة في مطارات دبي في العقد المقبل وما بعده. وسوف تدفع الخطة إلى تطور مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي.

ومر حتى الآن عامان ونصف من تنفيذ برنامج لتحديث مطار دبي الدولي بتكلفة 7.8 مليار دولار، ويستمر حتى عام 2020، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90 مليون راكب سنويا بحلول 2020.

ونقلت المجلة عن سوزان العناني رئيس تنفيذي المشاريع الهندسية للطيران، المسؤولة عن البنية التحتية للطيران في دبي قولها إننا نضع اللمسات الأخيرة على دراسة مهمة وحساسة حول الخطة الاستراتيجية حتى عام 2045.

وأضافت "كنا نعد لعرض الخطة على مجلس قطاع الطيران المدني في مايو حتى نحصل على توجيه بشأنها، وننوي رفع طاقة مطارات دبي إلى 200 مليون بحلول عام 2045".



