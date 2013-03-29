مطار دبي الدولي ينافس هيثرو على "الزعامة" العالمية

احتل مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكبر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين الدوليين، متقدماً على مطار باريس شارل ديجول، ليدخل المنافسة على المركز الأول مع مطار هيثرو البريطاني المتصدر بنحو 75 مليون مسافر سنوياً.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، يأتي هذا الإنجاز بفضل النمو القياسي الذي حققه المطار العام الماضي مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى 57.6 مليون مسافر.

وبحسب مجلس المطارات العالمي يكون مطار دبي تقدم مركزين خلال العام 2012 على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، حيث قفز من المركز الرابع إلى الثالث متقدماً على مطار هونغ كونغ، ومن الثالث إلى الثاني متقدماً على مطار باريس شارل ديجول.

وكان مطار دبي أعلن عن تسجيل إنجازات قياسية بحركة المسافرين خلال يناير وفبراير، حيث ارتفع عدد مستخدميه خلال الشهرين إلى 10.6 مليون مسافر بنمو نسبته 13% مقارنة مع 9.4% مليون في الفترة المناظرة من 2012، مما يقربه أكثر من تحقيق هدفه باحتلال المركز الأول في 2015 مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى 75 مليون مسافر.



