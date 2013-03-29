"فلاي دبي" تسير رحلتين يومياً إلى سريلانكا يونيو المقبل

أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران الاقتصادي عن تسييرها رحلتين يومياً إلى سريلانكا، ابتداءً من فصل الصيف المقبل، ليصل عدد رحلاتها الأسبوعية إلى سريلانكا إلى ‬14 رحلة.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، فقد أفادت الشركة في بيان لها، بأن خطوتها تأتي بعد أسبوع من حفل الافتتاح الرسمي لـ"مطار متّالا راجبكسا الدولي"، ويعرف كذلك بـ"مطار هانبانتوتا"، الذي شهد إعلان الناقلة تسيير 3 رحلاتٍ أسبوعية مبدئياً إلى المطار الجديد.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ تسيير رحلاتٍ يومية إلى المطار الجديد في سريلانكا اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل، فيما تواصل تسيير رحلاتها اليومية إلى مطار العاصمة، كولمبو.

وقال رئيس العمليات التجارية في فلاي دبي، حمد عبيدالله، إن الإعلان عن زيادة رحلاتنا إلى (متّالا) يأتي استجابة للطلب المتزايد على هذه الوجهة من أنحاء شبكتنا، مشيراً إلى دور الناقلة في الإسهام بتعزيز قطاعات السياحة والتجارة في الأجزاء الشرقية الجنوبية من سريلانكا، خصوصاً أن المطار الجديد يتمتع ببنية تحتية متطورة.

يذكر أن نحو ‬30% من المسافرين إلى سريلانكا مع فلاي دبي خلال عام ‬2012 كانوا مسافري ربط ترانزيت من بلدان شرق ووسط أوروبا ورابطة دول الكومنولث المستقلة، إذ حسنت الناقلة أوقات الربط في دبي، وقللت الفارق الزمني بين الرحلات، ما يؤكد التزامها بخدمة هذه السوق، ويعزز نمو أعداد مسافري "الربط".



