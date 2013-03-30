الخليجيون يشعلون أسعار فنادق دبي.. ومعدل الإشغال 100%

أنعش التدفق الكبير للسياح الخليجيين خلال الأسبوع الماضي نسبة إشغال الغرف الفندقية لمعدلات عالية وصلت أغلبها إلى 100%، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار لنحو 30% إلى 40%.

وقال معين سرحان المدير العام لفنادق “ميلينيوم بلازا” في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية، إن نسبة الإشغال في الغالبية العظمى من فنادق دبي بلغت 100% في الوقت الحالي، نتيجة تدفق السياح السعوديين على الإمارة لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي التي تمتد حتى نهاية شهر مارس الحالي.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال في فندق “ميلينيوم بلازا” والذي يضم 413 غرفة بلغت 100% خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن النزلاء السعوديين يشكلون نحو 30% من إجمالي عدد نزلاء الفندق خلال هذه الفترة، فيما تصل حصتهم إلى نحو 10% على مدار العام.

ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في الطلب على حجز الغرف الفندقية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 30% خلال هذه الفترة حيث تخضع عملية تسعير الغرف إلى أليات العرض والطلب على مدار العام.

ونوه إلى أن السائح السعودي يتميز بالتخطيط المبكر لقضاء الإجازات الموسمية، لافتا إلى أن 40% من حجوزاتهم تمت من خلال الإنترنت قبل نحو شهرين من بداية الموسم.

وأوضح سرحان أن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة وأكثرها ربحية، نظراً لحجم إنفاق السائح الخليجي خلال الرحلة الواحدة الذي يتجاوز 5 أضعاف الأوروبي في بعض الوجهات، إضافة إلى طول مدة إقامته في الوجهة التي يزورها.

وقال محمد عوض الله الرئيسي التنفيذي لمجموعة فنادق “تايم” في دبي إن تدفق العائلات السعودية على فنادق دبي خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، رفعت نسب الإشغال في جميع الفنادق التابعة للمجموعة لتصل إلى 100% خلال هذه الفترة.

ونوه إلى أن السياح السعوديين يفضلون الشقق الفندقية خلال قضائهم لفترة الإجازات، حيث إن نسبة كبيرة منهم يأتون إلى دبي برفقة عائلاتهم، منوها إلى أن زيادة الطلب على هذا النوع من المنشآت الفندقية أدى إلى ارتفاع الأسعار بواقع 40%.

وأوضح أن التأثير الإيجابي القوي لتدفق السياح السعوديين على جميع القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الفنادق، يأتي جزءا من الانتعاش السياحية القوية التي تشهدها الإمارة خلال الوقت الراهن.