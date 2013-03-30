مراسي "لؤلؤة قطر" تجتذب سياحة اليخوت الفاخرة

اجتذبت "غلف كرافت" الشركة الإماراتية العريقة في صناعة اليخوت الفاخرة نخبة من روادها في قطر خلال عرض حصري ليخوت "ماجيستي" في فعاليات مرسى "اللؤلؤة قطر" خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس.

وتقدم غلف كرافت، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج اليخوت الفاخرة والقوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية عرضها الحصري الثاني لليخوت واليخوت السوبر للسوق القطرية بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين القطريين على السياحة البحرية والتوسع في إنشاء المراسي.

وتعرض "غلف كرافت" لأول مرة اليخت ماجيستي 125 وهو ثالث أكبر يخت سوبر تنتجه جلف كرافت، إلى جانب ماجيستي 105 وهو طراز جديد يتمتع بتقدير كبير لما يتميز به من تجهيزات الترفيه في الهواء الطلق، وذلك لدى عرضه في معرض دبي العالمي للقوارب 2013 الذي اختتم أعماله مؤخراً، علاوة على مجموعة أخرى من طرز اليخوت الشهيرة وهي ماجيستي 56 و ماجيستي 63 وماجيستي 70، وفقاً لصحيفة "البيان".

وفي تعليق له قال محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: "تهتم السوق القطرية بالقوارب، وبالتالي فهي مقصد منتجاتنا من القوارب وإحدى الأسواق المزدهرة لليخوت بأنواعها، وقدمنا عدداً من اليخوت واليخوت السوبر إلى السوق القطرية خلال السنوات الأخيرة، تزامناً مع التوسع القطري في إنشاء المراسي".

وأضاف الشعالي: "يتزايد اهتمام العملاء القطريين باليخوت كبيرة الحجم بنفس درجة اهتمام العملاء في دولة الإمارات، بما يعكس أهمية السوق القطرية بالنسبة لنا، وبعد نجاح منتجاتنا من القوارب في لفت الأنظار خلال معرض دبي للقوارب 2013، حرصنا على تقديم بعض أشهر طرزنا إلى عملائنا في قطر. وخاصة بعدما حظي المعرض الذي أقمناه في أواخر عام 2011 باستجابة بالغة يؤشر إلى وجود اهتمام قوي من جانب عملائنا في قطر".

وقال إيروين بامبس، مدير العمليات في جلف كرافت: "ازداد إقبال العملاء في السوق الخليجية على اقتناء اليخوت كبيرة الحجم، تزامناً مع دخول جلف كرافت إلى مجال صناعة اليخوت السوبر العالمية. أنتجنا خلال العام الماضي فقط 7 يخوت من فئة اليخوت السوبر يتجاوز طول كل منها 30 متراً، وتعتبر هذه حصة مناسبة على اعتبار أن حجم سوق اليخوت السوبر خلال عام 2012 قد تجاوز الرقم 200 بقليل".

وأضـاف بامبـس: "باعتبارنا شركة رائدة في سوق القوارب واليخوت في قطر، فإننا ملتزمون تجاه هذه السوق، ولدينا شراكات قوية لضمان توفير الدعم الكامل لعملائنا في مجال الدعم الفني والصيانة".