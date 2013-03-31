إيران تلغي تأشيرات الدخول للسياح المصريين

صادقت الحكومة الإيرانية في اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للسياح المصريين القادمين إلى إيران، وفقاً لما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور يوم واحد على تسيير أول رحلة طيران بين القاهرة وطهران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية قبل 34 عاماً حيث غادرت طائرة مطار القاهرة أمس السبت في بداية تدشين خط طيران بين مصر وإيران لنقل السياح الإيرانيين إلى مصر وعادت تحمل سياحا إيرانيين إلى أسوان.

وكانت مصادر خاصة قد نفت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" اليوم، إقدام الحكومة المصرية على إلغاء تأشيرات الدخول بين القاهرة وطهران، وقالت المصادر إن وصول أول فوج سياحي إيراني لمصر لا يعني التفكير في إلغاء التأشيرات، لأن الموضوع يخضع لمجموعة من الأبعاد الأخرى.

وقال مدير إدارة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة المصرية، المهندس عادل الجندي، إنه لا يمكن الربط بين وصول أول فوج للسياحة الإيرانية لمصر وبين إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، مؤكداً أن "الموضوع يخضع لأبعاد اقتصادية وتجارية وسياسية".

وستنظم شركة "إير مفيس" للطيران التي اشتراها رجل الأعمال القبطي رامي لكح مؤخراً، رحلات "شارتر" غير منتظمة إلى طهران لنقل السياح الإيرانيين إلى مصر، وسوف تدرس الشركة هذه الخطوة وفي حال جاءت نتائجها إيجابية من حيث حجم الحركة فإنها ستدرس التقدم بطلب لسلطة الطيران المدني لتنظيم رحلات منتظمة.

وكان وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، قد أكد في تصريحات سابقة أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية أن تحصل مصر على نصيب يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون سائح سنوياً.

وفرضت شرطة السياحة والآثار وأجهزة الشرطة المصرية في محافظة أسوان تدابير مشددة لتأمين 58 سائحاً إيرانيا كانوا وصلوا إلى مطار أسوان الدولي أمس.

وتتولى مجموعات قتالية وفرق من أجهزة البحث تأمين السياح الإيرانيين في جولاتهم السياحية بين المناطق الأثرية في مدن محافظة أسوان. خاصة بعد إعلان عدد من الجبهات والتيارات السلفية والإسلامية رفض دخول السياح الإيرانيين إلى مصر.