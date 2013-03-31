تقرير: توقعات أن يصل 11 مليون سائح للإمارات خلال 2013

توقع تقرير صادر من مجلس السفر والسياحة العالمي أن تستقبل دولة الإمارات نحو 11 مليون سائح دولي خلال العام الحالي، وأن يبلغ إجمالي إنفاقهم 127,1 مليار درهم، مقارنة بـ121,1 مليار درهم العام الماضي، بنمو 4,9%.

ومن المتوقع أن تستقطب الإمارات 25,8 مليون سائح بحلول عام 2023، بإجمالي إنفاق قدره 207,1 مليار درهم (56,4 مليار دولار)، وبمتوسط نمو سنوي يناهز 5%، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

ويقدم القطاع السياحي واحدة من كل 9 وظائف متاحة في الدولة، متجاوزاً كذلك المتوسط العالمي وهو وظيفة من كل 11 وظيفة.

وبلغ عدد الوظائف التي وفرها أو دعمها القطاع في الإمارات 383,5 ألف وظيفة خلال العام الماضي، ترتفع إلى 393,5 ألف وظيفة بنهاية العام الحالي، بنمو يبلغ 2,6%، فيما لا يتجاوز متوسط النمو العالمي 1,7%.

وستكون نتائج هذا التقرير محوراً رئيسياً لنقاشات أقطاب صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم عند اجتماعهم في أبوظبي خلال شهر أبريل المقبل، لحضور القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي.

وبحسب التقرير فقد تم تخصيص 23% من إجمالي الاستثمارات في الدولة خلال العام الماضي، بما يعادل 82,8 مليار درهم، لقطاع السفر والسياحة، ويتوقع نمو هذه الاستثمارات بنسبة 12% العام الحالي.

