مسؤول: 7.6 مليار دولار إيرادات السياحة المصرية في 8 أشهر

قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر بلغ 8 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012-2013، وذلك بزيادة 10 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق في حين بلغت إيرادات القطاع 7.6 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

ونقل المتحدث علاء الحديدي عن تقرير لوزارة السياحة المصرية قوله إن عدد السياح بلغ 845 ألفا في فبراير بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي، في حين بلغت إيرادات القطاع مليار دولار في ذات الشهر بارتفاع 48.5 بالمئة عن فبراير 2012.

وأضاف المتحدث أن الليالي السياحية زادت 39 بالمئة في فبراير.

ويعاني قطاع السياحة في مصر منذ تبعات الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل 2011. وأحجم كثير من السياح عن زيارة مصر بسبب موجات من العنف وعدم الاستقرار.

وكانت السياحة تمثل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل الانتفاضة. وزار نحو 14.7 مليون سائح مصر في 2010 الأمر الذي حقق عائدات للبلاد بنحو 12.5 مليار دولار لكن هذا العدد انخفض في 2011 الى 9.8 مليون سائح بعائدات بلغت 8.8 مليار دولار.

