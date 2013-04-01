توجهات خليجية لتأسيس اتحاد للإعلام السياحي

تعتزم شخصيات إعلامية خليجية البدء بترتيبات لتأسيس اتحاد خليجي للإعلام السياحي، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بهدف دعم السياحة الخليجية كخيار تنموي واقتصادي، وتأسيس إعلام سياحي قادر على النهوض بصناعة السياحة الخليجية.

وينتظر إقرار هذا المشروع في اجتماع للمؤسسين من الإعلاميين المعنيين بالشأن السياحي في دول الخليج، يعقد في الفترة القريبة المقبلة ليرفع إلى جهات الاختصاص، وفقا لصحيفة "الشرق" السعودية.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ورئيس تحرير مجلة سواح الزميل أحمد الشريدي، إن عدداً من المسؤولين الرسميين في القطاعين السياحي والإعلامي باركوا هذا التوجه وأثنوا على أهدافه، وأضاف أن الاتحاد كما هو مخطط له سوف يتبنى الطرح الرصين الذي يُلقي الضوء على التحديات والمتغيرات والمعطيات الجديدة التي تواجه صناعة السياحة في دول الخليج، ويسهم في التعريف بمقوماتها، وبأوجه القصور والعلاج، وبكل ما يعزز من السياحة الوطنية، ويدفع إلى تسخير المقومات والإمكانات والموارد الاقتصادية والطبيعية والتراثية والبشرية لدعم قطاع السياحة في المنطقة، ويعمل على خلق مواقف داعمة، وتعديل ما قد يرسخ من مواقف سلبية.

وأوضح أن هذا الاتحاد سيعمل ما بوسعه للتصدي لبعض الممارسات والأطروحات والاجتهادات الخاطئة على صعيد العمل الإعلامي السياحي من جانب ما يمكن أن يطلق عليهم دخلاء على هذه المهنة، ويفتقدون أبجديات الإعلام السياحي، الذين أتوا إلى المنطقة وتبنوا مسميات مضللة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاهتمام الخليجي المتنامي بالسياحة، مستغلين الغياب الإعلامي المتخصص.