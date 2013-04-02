الخطوط السعودية تطلق برامج لاستقطاب الكفاءات الوطنية

أطلقت الخطوط الجوية السعودية مجموعة من برامج التوظيف التحفيزية التي تهدف لاستقطاب الكفاءات السعودية في مختلف التخصصات والمجالات، كما أطلقت برنامجاً لاستقطاب النساء السعوديات الراغبات في العمل بالوظائف التي توفرها الشركة.

وشاركت شركة الخطوط السعودية في معرض "يوم المهنة" الذي أقيم في لندن يوم الأحد الماضي بتنظيم من الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، إلى جانب عشرات الشركات السعودية الراغبة في استقطاب الكفاءات من الطلبة السعوديين الدارسين في جامعات المملكة المتحدة.

واستحوذت الخطوط السعودية على اهتمام كبير من مختلف الطلبة السعوديين الذين أقيم حفل تخريج 3400 طالب وطالبة منهم على هامش المعرض الذي مثل فرصة لهم للحصول على وظائف بمجرد عودتهم إلى المملكة، فيما قال العديد من الطلبة لـ"العربية.نت" إنهم حصلوا على عروض للعمل خلال فعاليات المعرض ومن الشركات المشاركة فيه.

وطرحت الخطوط السعودية خمسة برامج تحفيزية مختلفة ترمي لاستقطاب الكفاءات السعودية على اختلاف تخصصاتها، ومن بين هذه البرامج الخمسة برنامجان مخصصان للنساء، أحدهما لتحفيز المرأة السعودية على العمل في قطاع المالية بالشركة، والآخر لاستقطاب السعوديات في العمل بقطاع تقنية المعلومات، وهما اثنان من أهم الأقسام في الشركة العملاقة.

واطلعت "العربية.نت" على تفاصيل البرامج التي تقدمها "السعودية"، حيث تبين أنها تتضمن برنامجين للابتعاث، أحدهما للابتعاث الخارجي والآخر للابتعاث الداخلي، وهما برنامجان مخصصان لاستقطاب السعوديين من حملة شهادات الثانوية العامة دون الشهادات الجامعية العليا، والراغبين بالعمل في مجال الطيران، حيث يتم ابتعاث المقبولين للدراسة، ومن ثم التدريب على نفقة الشركة، قبل أن يتم تسليمهم مهام وظائفهم فور انتهاء مشوار الدراسة والتدريب.

وقال سيف الدين خان، مدير عام إدارة الموارد البشرية في الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية السعودية، إن الشركة تهدف إلى استقطاب الخريجين السعوديين من مختلف التخصصات للعمل ضمن طواقمها، مؤكداً خلال مشاركته في معرض "يوم المهنة" أن المعرض يمثل مناسبة مهمة للقاء الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية، والتعرف إلى تخصصاتهم وإمكاناتهم وتلقي طلبات التوظيف من الراغبين منهم بالعمل في الشركة.

وأضاف خان في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن مختلف التخصصات مطلوبة نتيجة العدد الكبير لأقسام "السعودية"، ونتيجة لوجود عدد من الشركات التابعة لها، وكلهم يحتاجون إلى أعداد كبيرة من الموظفين ومن مختلف التخصصات.

ويقول خان إن الشركة تتلقى طلبات التوظيف من السعوديين عبر موقعها الإلكتروني على مدار العام، ومن ثم تتم متابعة الطلبات التي يتم تلقيها، مؤكداً أنه لا توجد أعداد محددة للذين سيتم قبول طلباتهم، سواء ضمن برامج الابتعاث، أو ضمن برامج التوظيف، وذلك حرصاً من الشركة على استقطاب كل الكفاءات السعودية التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل.

وبحسب خان فإن الوظائف المتوافرة للنساء السعوديات تزيد على 100 وظيفة شاغرة في الوقت الحالي، أما الموازنة المخصصة لبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي فيؤكد خان انها "مفتوحة وغير محددة" وأن ادارة الخطوط السعودية لا تتردد في ابتعاث أي طالب يستوفي الشروط وتعتقد أنه سيساهم في تطوير الشركة مستقبلاً.

وتعتبر شركة الخطوط السعودية واحدة من أكبر وأقدم شركات الطيران العربية، كما أنها تصل حالياً الى أكثر من 75 وجهة مختلفة، وتشغل أكثر من 100 طائرة في أسطولها، كما أن احتكارها للسوق السعودي انتهى في العام 2008 عندما تأسست شركتا "سما" و"ناس" وبدأتا المنافسة في المملكة، بما أدى الى قفزة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الشركة لركابها، سواء داخل السعودية أو خارجها.