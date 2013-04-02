"دبي التجاري العالمي" يجذب 200 ألف زائر في إبريل

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي ويُنظم 17 معرضاً ومؤتمراً خلال أبريل/نيسان الجاري الذي يعد أكثر شهور عام 2013 ازدحاماً بالفعاليات، والتي يتوقع أن تجتذب نحو 200 ألف زائر.

وتخدم المعارض والمؤتمرات عدداً من القطاعات الاقتصادية المهمة، كالتقنيات الاستهلاكية والطاقة والترفيه والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية والاستثمار، ومنها الدورة الأولى لمعرض جيتكس شوبر- الربيع، ومؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013 الذي يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي للعلامات التجارية التي تهم المستهلك "باور براندز"، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

كما يستضيف المركز الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار السنوي بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس)، ومنتدى دبي العالمي للطاقة.

وقال أحمد الخاجة، نائب أول الرئيس - إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي: "نجح مركز دبي التجاري في جذب معارض ومؤتمرات في الصناعات الهامة لأجندة دبي الاقتصادية خلال الربع الأول من العام، ما يعكس اهتمام صناع القرار العالميين بمكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال. كما أن أعداد ونوعية العارضين المتوقع زيارتهم إلى دبي من جميع أنحاء العالم لحضور الفعاليات المقامة خلال شهر إبريل، تشير إلى جهودنا الحثيثة في جذب أرقى مستوى من العارضين في الصناعات الضرورية والحاسمة لنمو الاقتصاديات الإقليمية".

وتختتم فعاليات شهر إبريل بمعرض الإمارات للوظائف، الرائد على مستوى المنطقة في قطاع التوظيف والتدريب والتعليم، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقد صُمم المعرض ليكون مظلة تجمع مسؤولي التوظيف بالشركات والمؤسسات والهيئات مع الشباب الإماراتي الراغب بالحصول على وظيفة تلائم تخصصه، ويقام من 30 إبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار.