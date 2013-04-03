أزمة الكهرباء تربك جدول الرحلات في مطار القاهرة

بدأت سلطات مطار القاهرة، الأربعاء، في اتخاذ إجراءات لترشيد الطاقة في صالاتها ومبانيها بعد منتصف الليل، وذلك في إطار خطة لمواجهة أزمة الكهرباء المتوقعة في الصيف القادم، بينما بدأت شركات الطيران إعادة جدولة رحلاتها لتبتعد عن مواعيد الغلق الجزئي للمطار.

وقالت مصادر بالمطار في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع": "بدأنا بالفعل في تخفيف الإضاءة بصالات السفر والوصول في مباني المطار خاصة في الأوقات التي لا تصل فيها طائرات".

وأوضح أن هذا الإجراء جاء تمهيداً لبدء الغلق الجزئي للمطار في أوائل يونيو القادم طبقاً لقرار وزير الطيران المدني وائل المعداوي لمواجهة أزمة الكهرباء في الفترة القادمة، حيث سيتم تخصيص المبنى رقم 3 لاستقبال وسفر الرحلات من الواحدة والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجراً مع غلق كل الأضواء في باقي مباني المطار والممرات ما عدا ممر واحد فقط.

وقالت المصادر: "بدأت بعض شركات الطيران في تعديل مواعيد بعض رحلاتها لتصل مبكّراً عن مواعيدها السابقة حتى تبتعد عن فترة غلق المطار وتشغيله جزئياً بداية من يونيو القادم، حيث تقدمت عدة شركات لتعديل مواعيد بعض رحلاتها مثل طيران الشرق الأوسط والفرنسية والإيطالية والأردنية".