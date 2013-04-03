"التركية" تسير رحلات مباشرة من مطار "صبيحة" إلى الكويت

قامت "الخطوط الجوية التركية" بإطلاق رحلات مباشرة إلى الكويت من مطار "صبيحة كوكجن الدولي" في إسطنبول، وأشارت إلى عزمها مضاعفة عدد رحلاتها إلى الكويت بحلول فصل الصيف، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وتعد هذه الزيادة في عدد الرحلات الجوية المتجهة إلى الكويت دليلاً على النمو القوي الذي حققته "الخطوط الجوية التركية" بواقع 67% في حركة المسافرين بالكويت خلال العام المنصرم مقارنة مع عام 2011، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على حالة الزخم التي تعيشها أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، والتي تنقل المسافرين إلى 221 وجهة ضمن 98 بلداً في أضخم شبكة وجهات تمتلكها شركة طيران في العالم.

وأوضح مدير عام الشركة في الكويت آدم جيلان أنه ضمن إطار خطة التوسع التي تقوم بها الخطوط الجوية التركية في الكويت، بدأت بإطلاق رحلات مباشرة من وإلى مطار صبيحة كوكجن الدولي في اسطنبول والذي يحظى بشعبية متزايدة كمركز دولي للسفر على الجانب الآسيوي من المدينة.

وأضاف جيلان أنه تم إطلاق الخط الجديد استجابة للنمو القوي في حركة المسافرين من الكويت، وازدياد الطلب من مسافرين الأعمال والاستجمام على حد سواء، والذين اختاروا السفر عبر مطار صبيحة لما يوفره لهم ذلك من راحة وأسعار تنافسية للتذاكر.

ويمتاز مطار صبيحة كوكجن الدولي بموقع استراتيجي بالقرب من مناطق الاصطياف في يلوا وبورصا، وهو يبعد عن منطقة قاضي كوي 35 كم وعن منطقة تقسيم 40 كم وعن منطقة كوجا ألي 69 كم.

وبدأت التركية بدءاً من 1 أبريل إلى 4 يونيو بتسيير 5 رحلات أسبوعية من الكويت إلى مطار صبيحة، ومن 5 يونيو إلى آخر أسبوع في شهر أكتوبر المقبل ستكون هناك رحلة يومياً إلى مطار صبيحة.