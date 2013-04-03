"دبي وورلد سنترال" يستقبل طائرات الركاب في أكتوبر المقبل

قالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الأربعاء إن المطار الدولي الجديد في الإمارة الذي بدأ تشغيل عمليات الشحن عام 2010 سيفتح مبنى الركاب بعد تأجيل طويل في 27 أكتوبر/تشرين الأول، إذ ستطلق شركتان للطيران منخفض التكلفة خدماتهما منه.

وقالت المؤسسة في بيان إن "ويز أير" الأوروبية وطيران ناس السعودية ستبدآن عمليات الركاب في مطار دبي وورلد سنترال.

والمطار الجديد مصمم لاستيعاب 160 مليون مسافر سنويا، وهو ما سيجعله أكبر مطار في العالم عند اكتماله.

ومن المفترض أن يحل دبيوورلد سنترال محل مطار دبي الدولي، لكن هذا لن يحدث قبل العقد المقبل على أقل تقدير.

ولم تتحدث شركات طيران كبرى مثل طيران الإمارات عن خطط للانتقال إلى المنشأة الجديدة التي كان من المقرر في البداية فتحها لحركة الركاب في مارس/آذار 2011.

وتمضي دبي قدما في خطة بتكلفة 7.8 مليار دولار لتوسعة مطار دبي الدولي، وقد افتتحت مبنى مخصصا لطائرات ايرباص ايه 380 التابعة لطيران الإمارات في يناير كانون الثاني. وزادت حركة الركاب عبر مطار دبي 13.2 بالمئة العام الماضي إلى 57.68 مليون راكب.

وأصبح مطار دبي ثاني أنشط مطار للنقل الجوي الدولي في العالم الشهر الماضي متقدما على مطار شارل دي جول في باريس، ومطار هيثرو في لندن هو أنشط مطار في العالم.