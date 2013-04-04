مطار آل مكتوم يفتح أبوابه للمسافرين 27 أكتوبر

بعد 3 أعوام من تشغيل مطار آل مكتوم الدولي في دبي لخدمة فقط رحلات شحن البضائع، تنطلق رحلات المسافرين اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وسيبدأ نقل المسافرين في مبنى المطار بدبي وورلد سنترال في 27 أكتوبر، بتشغيل ناقلتي "وايز إير" المجرية و"ناس" السعودية، 64 رحلة أسبوعياً.



وقال جمال الحاي، النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي، إن تشغيل المطار للمسافرين انطلاقة جديدة في صناعة الطيران بدبي، وفي دولة الإمارات عامة.

وتوقع أن تقوم 25 شركة طيران باستخدام مطار آل مكتوم في العام الأول من تشغيله، من بينها شركات جديدة تسير رحلات من وإلى دبي للمرة الأولى، وشركات ستنتقل من مطار دبي إلى المطار الجديد.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش إعلان شركة "وايز إير" تسيير رحلات من دبي أن جميع الشركات الجديدة التي ترغب في تسيير رحلات من وإلى دبي ستستخدم مطار آل مكتوم، بما في ذلك ناقلات الطيران الاقتصادي، أو الناقلات الأخرى.

واستخدم مطار دبي العام الماضي ما يزيد على 57 مليون مسافر، بنمو نسبته 13,2%، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد نحو 60 مليون مسافر على الأقل العام الحالي.

ويعتبر مطار دبي الدولي ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالنسبة للمسافرين الدوليين، ويتفوق في ذلك على مطارات عالمية مثل باريس شارل ديجول.

إلى ذلك، لفت الحاي إلى أن مطار دبي، وتحديداً المهبط الشمالي، سيخضع لعمليات صيانة خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيترتب عليه نقل بعض الحركة من مطار دبي إلى مطار آل مكتوم مع بدء تشغيله في 27 أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن تنتقل بعض الحركة لشركة "فلاي دبي"، وشركات أخرى، ورحلات لشركة الإمارات للشحن الجوي.

وأشار إلى أن هناك أفكاراً عديدة لتسيير العمل في مطار آل مكتوم، منها مشروع قطار "مترو" خاص، سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً، وهو جزء من خطة دبي الاستراتيجية 2020، وضمن البرامج التي ستنفذها دبي، لاسيما إذا ما نالت شرف تنظيم معرض إكسبو العالمي 2020.