"فلاي دبي" تسهّل إصدار التأشيرات إلى ‬3 دول أوروبية

بدأت شركة "فلاي دبي" للطيران الاقتصادي، تقديم خدمات تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمسافريها المتجهين إلى أذربيجان وروسيا وأوكرانيا، إذ يمكنهم تقديم طلباتهم عبر مكتب سفريات فلاي دبي في المبنى (‬2) في مطار دبي الدولي، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأفادت في بيان صدر أمس بأن المكتب سيسهل الحصول على التأشيرات السياحية إلى البلدان الثلاثة، فيما تتوافر خدمة تسهيل إصدار تأشيرات الأعمال للمسافرين إلى روسيا فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، غيث الغيث، إن الشركة وسّعت نطاق عملياتها في مارس الماضي في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أن عدد رحلاتها الأسبوعية إلى هذين البلدين مع أذربيجان، سيرتفع قريباً إلى أكثر من ‬46 رحلة.

وأكد أن خدمة تسهيل إصدار التأشيرات ستتيح للمزيد من المسافرين، الوصول إلى هذه البلدان، سواء لأغراض الاستجمام أو الأعمال، إذ تسعى (فلاي دبي) إلى جعل السفر أسهل وأقل إرباكاً في جميع مراحل الرحلة وما يسبقها من ترتيبات، ومن خلال عملنا مع السفارات المعنية، فإنه يمكننا تحقيق هذا الهدف.