إياتا: الشرق الأوسط الأعلى نمواً في النقل الجوي العالمي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائج حركة النقل الجوي العالمية، خلال فبراير الماضي، التي أظهرت ارتفاعاً في الطلب، في الوقت الذي ارتفعت فيه الثقة بقطاع الأعمال، لاسيما في المناطق الناشئة.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، كانت منطقة الشرق الأوسط، الأعلى في نمو الطلب على النقل الجوي بنسبة ‬10.6%.

وأفاد في بيان صدر أمس، بأن الطلب على نقل الركاب خلال فبراير ‬2013، ارتفع بنحو ‬3.7%، مقارنة مع فبراير ‬2012، ما يشكل تعزيزاً للتحسينات التي شهدها الطلب على النقل الجوي، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، توني تايلور، إن أداء فبراير ‬2013 شكل خبراً ساراً للقطاع، وإن الطلب على النقل الجوي يشهد ارتفاعاً مستمراً، في ظل التفاؤل الاقتصادي وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال التجارية.

وأضاف أن معظم هذا النمو كان مركزاً في الأسواق الناشئة، فيما لاتزال أوروبا تشهد تقاعسا، مشيراً إلى أن الأزمة المصرفية في قبرص تذكر بعمق المشكلات، التي لاتزال تواجه اقتصادات منطقة اليورو.

وبحسب "إياتا"، شهدت شركات النقل في منطقة الشرق الاوسط نمواً في الطلب بنحو ‬10.6%، والتي تعد الأقوى من بين جميع المناطق الأخرى، موضحاً أنه تم الحفاظ على معدل نمو القدرة الاستيعابية بنحو ‬9.7%، ما نتج عنه ارتفاع معدل الحمولة بنحو ‬0.7%، ليسجل ‬77.7%، والذي يعد الأعلى الذي سجلته المنطقة حتى الآن. وسجلت ناقلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً قدره ‬4.5%، مقارنة مع فبراير ‬2012. فيما سجلت شركات الطيران الأوروبية نمواً بنحو ‬0.8%.

وارتفعت الحركة الدولية لشركات الطيران في منطقة أميركا الشمالية بنحو ‬0.3%، فيما سجلت شركات النقل في منطقة أميركا اللاتينية نمواً سنوياً بنحو ‬7%، كما ارتفعت حركة الخطوط الجوية الإفريقية بنحو ‬7.7%.