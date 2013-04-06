إشغال كامل لفنادق أبوظبي استعداداً "للقمة العالمية للسفر"

سجلت حجوزات فنادق العاصمة الإماراتية أبوظبي إشغالاً كاملاً استعداداً لانطلاق القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي سينعقد يومي الـ 9 و10 من أبريل الجاري، والذي سيقام في فندق جميرا أبراج الاتحاد.

وأكد مسؤولون على أهمية الحدث الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، حيث يعد منصة عالمية تجمع متخصصين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية، ويروج لها كمقصد سياحي عالمي جاذب، الأمر الذي يزيد التدفق السياحي على المدى الطويل، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتنطلق فعاليات القمة العالمية الثالثة عشرة لمجلس السفر والسياحة العالمي، التي تستضيفها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتعاون مع “الاتحاد للطيران”، بمشاركة ألف شخصية من قادة القطاع.

وأوضح مجلس السفر والسياحة العالمي على موقعه الإلكتروني أن القمة التي تحمل عنوان “إنه وقت القيادة”، تعد أكثر أحداث السياحة تأثيراً، حيث تجمع قادة القطاع دولياً، لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه القطاع في الوقت الراهن.

وقال سايد طيون، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق “إنتركونتينينتال”، التي تضم فندق “كراون بلازا” وأجنحة “ستيبريدج” الفندقية، إن الحدث يؤثر بشكل مباشر على أداء الفنادق خلال فترة انعقاده.

وأضاف “الفنادق القريبة من القمة تحقق أكبر قدر من الفائدة.. وبالنسبة لنا حققنا إشغالاً كاملاً”. وكذلك الحال بالنسبة لفندق الخالدية بالاس ريحان، أحد فنادق روتانا، الذي يقع بجانب مكان انعقاد الحدث، إذ توقع مارك تيمبريل، مدير عام الفندق، أن يحقق إشغالاً كاملاً.

وكانت فنادق أبوظبي حققت متوسط إشغال قدره 78% خلال فبراير الماضي، بارتفاع قدره 12%، مقارنة بالشهر ذاته عام 2012.

ولا يتوقف الأمر بالنسبة لمسؤولي فنادق عند المنافع الآنية، لأن الحدث يجمع أقطاب صناعة السياحة عالمياً، وبالتالي يعتبر فرصة للترويج لأبوظبي على المدى الطويل.

وأكد طيون أن الحدث يجذب المتخصصين على مستوى العالم، ويتيح لهم فرصة التعرف إلى معالم أبوظبي السياحية، وخططها الاستثمارية بالقطاع.

من جانيه، أكد تيمبريل أهمية الحدث الذي يجمع ألفاً من قادة الصناعة بالعالم، ما يؤثر إيجاباً على الأداء السياحي بأبوظبي، ويروج لمعالمها عالمياً. وأشار المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن أبوظبي تتميز بمقومات سياحية غنية، لجهة تراثها وثقافتها، إضافة إلى امتلاكها بنية تحتية سياحية متقدمة وفاخرة، وتوفر أبوظبي لزوارها منتجات سياحية متنوعة، من الشواطئ والصحاري والجزر، إضافة إلى معالمها ومرافقها السياحية والتجارية في قلب الإمارة.