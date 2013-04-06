"أكور" الفرنسية تضاعف فنادقها في السعودية بحلول 2015

تعتزم مجموعة أكور الفرنسية التي تعمل في إدارة الفنادق التوسع في السعودية وزيادة عدد الفنادق التي تديرها إلى نحو مثلي مستواها بحلول عام 2015، للاستفادة من النمو المتوقع بقطاع الضيافة في أكبر مصدر للنفط بالعالم.

وترى أكور فرصا واعدة بقطاع الفنادق الاقتصادية في المملكة، لاسيما في العاصمة الرياض، حيث افتتحت مؤخرا أول الفنادق الاقتصادية ذات العلامة العالمية "إيبيس" وتعتزم افتتاح ثلاثة إلى أربعة فنادق تحمل نفس الاسم ضمن خطتها التوسعية خلال العامين المقبلين.

وقال يان كايير رئيس مجموعة أكور والمدير التنفيذي في مقابلة مع رويترز إنه بحلول عام 2015 ستضيف المجموعة 13 فندقا إلى سلسلة الفنادق التي تديرها في السعودية والبالغ عددها حاليا سبعة فنادق ليرتفع بذلك عدد الغرف إلى ما لا يقل عن 5000 غرفة.

وأضاف "ستتوزع (الزيادة) على مختلف العلامات الفندقية. عادة ما كنا نركز على الفنادق المتوسطة لكن إيبيس يوفر لنا علامة جديدة للتوسع في السعودية. هناك فرص واعدة لمثل هذا النوع من الفنادق في المملكة".

وتدير أكور 3516 فندقا في 92 دولة حول العالم وتضم محفظتها مجموعة واسعة من مختلف العلامات الفندقية العالمية بداية من سوفيتيل في طبقة الفنادق الفاخرة وبولمان وإم جاليري وجراند ميركيور في طبقة الفنادق الراقية.

وفي طبقة فنادق المستوى المتوسط تدير أكور فنادق ميركيور ونوفوتيل وتدير فنادق إيبيس واداجيو في طبقة الفنادق الاقتصادية.

وقال كايير "يكفي أن يكون بالمملكة نحو ثلاثة إلى أربعة فنادق سوفيتيل لكن هناك مجالا لتأسيس 30 - 40 فندقا يحمل علامة إيبيس. في الرياض فقط يمكن أن ننشئ خمسة إلى ستة فنادق".

وذكر أنه بين 13 فندقا قيد التطوير هناك ثلاثة إلى أربعة فنادق اقتصادية وفندقا فاخرا أما العدد المتبقي فسيكون ضمن نطاق الفنادق المتوسطة.

وبسؤاله عن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتلك الفنادق قال كايير "نحن لا نستثمر. نحن ندير الفنادق". لكنه أشار إلى أن تكلفة بناء غرفة واحدة في فندق اقتصادي مثل ايبيس تتكلف 500 ألف ريال (133 ألف دولار) شاملة تكلفة الارض والمرافق فيما تتكلف غرفة في فندق يحمل علامة نوفوتيل نحو 800 ألف ريال.

وترتفع التكلفة في الفنادق الراقية والفاخرة إذ يتكلف تأسيس غرفة واحدة في بولمان 1.2 مليون ريال وتقفز تلك التكلفة إلى مليوني ريال أو أكثر لغرفة واحدة في فنادق سوفيتيل "حسب مستوى الرفاهية والفخامة المستهدف".

ويضم فندق إيبيس الرياض 176 غرفة وهو ما يعني وفقا لحسابات رويترز أن تكلفته تبلغ 80 مليون ريال.

وقال كايير إن المجموعة ستركز في توسعها على المدن الرئيسية لاسيما الرياض وجدة إلى جانب ومكة المكرمة والخبر.

وأضاف "هناك نحو عشرة ملايين مسافر يمرون عبر جدة من المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى الضعف بعد تنفيذ المطار الجديد. أما الرياض فهي العاصمة ومركز الأنشطة التجارية والاعمال.