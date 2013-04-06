"القطرية": أسعار تذاكرنا في السعودية يحددها العرض والطلب

كشفت الخطوط الجوية القطرية أنها تستهدف ثلاث مدن رئيسة في السعودية، هي الرياض وجدة والدمام، وذلك خلال مرحلة التشغيل الأولى لها في السوق السعودية والمقرر أن تبدأ في نهاية العام الجاري.

وأكد علي الريس نائب الرئيس الأول لشؤون سياسات الطيران والتبادل التجاري والشؤون الصناعية في الخطوط القطرية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن أسعار التذاكر للطيران الداخلي السعودي سيحددها العرض والطلب.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مسؤول في الخطوط القطرية التي فازت برخصة ناقل جوي في السعودية أخيرا، أنها ستعمل عبر خطط مرحلية مستقبلية توسعية على تغطية جميع مناطق السعودية.

وقال علي الريس نائب الرئيس الأول لشؤون سياسات الطيران والتبادل التجاري والشؤون الصناعية في الخطوط القطرية، إنها ستبدأ العمل في السعودية من خلال شركة سعودية سيتم تسجيلها في البلاد قبل الموعد المحدد لها مسبقا، في إشارة منه إلى الجدية والعمل المستمر لدخول السوق المحلية بشكل قوي وتعزيز تواجدها فيه.

وأشار الريس إلى عملهم حاليا على تسجيل الشركة وأخذ الموافقات الرسمية في السعودية تمهيدا لإعلانها بدء العمل، مضيفا "السوق السعودية مهمة وسنسعى إلى تلبية رغبة العملاء".

ولفت الريس إلى عدم التوصل حتى الآن إلى مسمى للشركة، مشيرا إلى وجود خط مباشر بين "القطرية" والهيئة العامة للطيران المدني لعقد اجتماعات متواصلة، وأخذ الاستشارات المتعلقة في هذا المجال.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت شركتا الخليج للطيران وشركاؤها والشركة الجوية القطرية برخصتي ناقل جوي في السعودية، وبدأت الشركتان الفائزتان في الإجراءات النهائية للحصول على تراخيص التشغيل خلال فترة تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر.