انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية في عُمان

تنطلق غداً الاثنين بمركز عُمان الدولي للمعارض أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الأول للسياحة العلاجية الذي تنظمه الشركة الوطنية للمعارض الدولية بالتنسيق مع وزارة الصحة ويستمر ثلاثة أيام.

ويرعى افتتاح المؤتمر والمعرض الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بمشاركة مختصين وأطباء استشاريين ومهنيين يمثلون مختلف الدول العربية والآسيوية والأجنبية وسيمنح المؤتمر الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث الخدمات والاختصاصات والمشاريع المستقبلية التي تقدمها هذه المستشفيات والمراكز الصحية وتبادل الأفكار وتقديم الاستشارات والخدمات والتخصصات الجديدة وبناء جسر للتعاون بين الأطراف ذات العلاقة والالتقاء بالعملاء والباحثين عن أفضل الوجهات السياحية للاستشفاء تحت سقف واحد، وفقاً لصحيفة "عُمان".

كما يحفل المعرض بمشاركة مجموعة كبيرة من المستشفيات تشارك في المعرض يصل عددها إلى أكثر من 50 مستشفى ومركزاً صحياً من كل من إيران، وتايلاند وماليزيا وألمانيا والإمارات والسعودية والهند، بالإضافة إلى بعض المستشفيات من داخل السلطنة.

ويتخلل المعرض إقامة مؤتمر يتحدث فيه أشهر الاختصاصيين والأطباء عن مفهوم السياحة العلاجية والمشاريع الطبية الجديدة وما تقدمه المستشفيات والمراكز المشاركة من خدمات وتسهيلات وآخر التقنيات المتطورة التي تعتمدها في عملياتها العلاجية والاستشفائية والخدمات الجديدة التي تقدمها لزوار هذه المستشفيات من المرضى الدوليين والخدمات العامة وقيمة التصوير والسياحة العلاجية.