"الاتحاد للطيران" تنقل 2.8 مليون مسافر خلال 3 أشهر

قالت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إنها حققت نموا بنحو 19% في عائدات المسافرين لتصل إلى 900 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2013، مقابل 758 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2012، بعد ارتفاع عدد المسافرين من 2.3 مليون مسافر إلى 2.8 مليون مسافر بزيادة نسبتها 18%.

وتتولى "الاتحاد للطيران" التي نقلت 10.3 مليون مسافر خلال العام الماضي، تشغيل 86 وجهة تجارية وشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأميركا الشمالية والجنوبية.

وتمتلك الشركة حصصاً في 4 شركات طيران عالمية، هي "طيران برلين" و"طيران سيشل" و"فيرجن أستراليا القابضة" و"طيران لينغوس".

وقال مصدر مسؤول بشركة الاتحاد للطيران "إن النمو الكبير على كافة مؤشرات الأداء في الشركة جاء بدعم من استراتيجية الشركة التي ترتكز على الشراكة بالحصص مع الناقلات الأخرى".

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع مراسل "الأناضول" اليوم الأحد، "إن "الاتحاد للطيران" لا توجد لديها فرص لعقد شراكات جديدة خلال الفترة الحالية، وإن كانت الاستراتيجية مستمرة بعد أن أثبتت نجاحها في تعزيز نمو وجهات الشركة وأعداد المسافرين على متن خطوطها".

وقال "إن الشركة تستفيد كثيراً من الموقع الاستراتيجي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تعتبر حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، في زيادة عدد المسافرين على رحلاتها، مدعومة بارتفاع أعداد رحلات الترانزيت على مطار أبوظبي الدولي".

وتقوم "الاتحاد للطيران" التي تأسست في عام 2003، بتشغيل أسطول حديث يضم 73 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، وأكثر من 90 طائرة تحت الطلب، تشمل 41 طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر و10 طائرات من طراز إيرباص A380، التي تعد أضخم ناقلات الركاب في العالم.

وسجلت عائدات الشراكة زيادة بنسبة 34% لترتفع من 136 مليون دولار إلى 182 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وتسهم بنحو 20% من إجمالي العائدات خلال الربع الأول مع العام الحالي.