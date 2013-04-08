مصر تعلّق رحلات السياحة الإيرانية بعد أسبوع من انطلاقها

قالت وزارة السياحة المصرية إن وزير السياحة، هشام زعزوع، قرر وقف الرحلات السياحية الوافدة من إيران إلى مصر حتى النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل، وذلك في أعقاب الرحلة الأولى التي قامت بها مجموعة من السائحين الإيرانيين إلى مصر الأسبوع الماضي.

وصرح الوزير في بيان نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" أنه سيتم انتهاز هذه الفترة لإعادة تقييم ومراجعة التجربة والبرامج السياحية مع الجانب الإيراني.

وذكرت مصادر بالحكومة المصرية أن قرار زعزوع جاء بعد تلقيه اتصالاً غاضباً من الجانب الإيراني على خلفية تعرض منزل القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة، مجتبى أماني، لهجوم من عناصر تابعة للحركة السلفية قبل يومين، مشيرة إلى أن طهران طلبت ضمانات من الحكومة لتأمين بعثتها والسياح القادمين منها مستقبلاً.

ومن المقرر أن تبدأ أطراف في الحكومة المصرية، من بينها الوزير زعزوع، عقد لقاءات مع التيار السلفي خلال أيام، لشرح مبررات الحكومة في استقدام السياح الإيرانيين، والتقليل من شأن مخاوف تيارات في مصر من إيران، خاصة فيما يتعلق بـ"نشر التشيع" واستقطاب قوى سياسية على حساب قوى أخرى.

وتشهد البلاد مظاهرات ومصادمات لمحتجين مع قوات الأمن وإضرابات لسائقي القطارات، بالإضافة إلى اشتباكات طائفية بين مسيحيين ومسلمين سقط فيها 8 قتلى، من بينهم قتيل سقط خلال مصادمات حول مقر الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة خلال تشييع ضحايا الأحداث الطائفية.