"فلاي دبي": 31% نمو أعداد المسافرين على خط الكويت - دبي

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، "نعتبر السوق الكويتية إحدى أسوق فلاي دبي الرئيسة على الدوام، ويعزز الترابط الثقافي والتجاري والسياحي بين بلدينا دافعاً قوياً لتقديم المزيد لخدمة الكويت، من خلال توفير رابطٍ جوي ذي وتيرة عالية وأسعار معقولة وخدمات متميزة، ونتطلع إلى مواكبة الطلب المتزايد في المستقبل القريب"، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.

جاء ذلك، بمناسبة احتفال شركة "فلاي دبي" بمرور 3 سنوات على إطلاق عملياتها في الكويت، وذلك للتأكيد على التزامها بخدمة هذه السوق الهامة.

وخلال هذه السنوات الثلاث، حملت فلاي دبي أكثر من مليون مسافر بين الكويت ودبي، وضاعفت من طاقتها الاستيعابية من المقاعد على هذا الخط بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بدأت الناقلة بخدمة الكويت بمعدل رحلتين يومياً في العام 2010، واليوم تسير ثماني رحلات يومية على ذات الخط وبأوقات ملائمة لاحتياجات المسافرين.

وزادت الناقلة عدد رحلاتها العاملة على الخط بمعدل 62% بعد عام من بدء العمليات، بما يجسد الطلب القوي في السوق الكويتية على الرحلات بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الناقلة عن بعض الأرقام والإحصاءات التي توضح حجم نمو العمليات على خط الكويت – دبي، حيث نمت أعداد المسافرين مع فلاي دبي في الكويت بمعدل 31% في العام 2012، كما نما حجم سوق السفر الكلي بمعدل 35% بين عامي 2009 و2012، بما يؤكد دور فلاي دبي في دعم النمو في الطلب من خلال تشجيع السفر.

ويتجه 84% من المسافرين على هذا الخط إلى دبي، فيما تقوم النسبة الباقية بإكمال رحلاتها إلى وجهات أخرى ضمن شبكة فلاي دبي وعبر دبي، خصوصاً إلى المالديف وسريلانكا والهند وجورجيا.

وتعد فلاي دبي أسرع الناقلات الناشئة نمواً في العالم، وهي كذلك ثاني أكبر مشغل للعمليات في مطار دبي الدولي، وقد أطلقت الناقلة أخيراً عملياتها إلى وجهتها رقم 54، ويتيح هذا النمو السريع لعملاء الشركة في الكويت السفر مروراً بدبي إلى مجموعة واسعة من الوجهات في 31 بلداً في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكومنولث المستقلة وشرق ووسط أوروبا.

ويتكون أسطول الناقلة الحالي من 28 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737-800، والذي يعد من أكثر طرز الطائرات التجارية أماناً على الإطلاق، وكانت الناقلة تقدمت في يونيو عام 2008 بطلب شراء 50 طائرة من هذا الطراز، وستتسلم الطائرات المتبقية تباعاً حتى العام 2016.