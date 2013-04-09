مصر.. قطريون يجوبون شرم الشيخ بحثاً عن فنادق للبيع

قالت مصادر خاصة إن سماسرة قطريين يتجولون في المناطق السياحية بمصر، خاصة في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، ويعرضون على أصحاب فنادق من فئة 4 و5 نجوم شراءها لرجال أعمال قطريين.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن القطريين يحاولون الاستفادة من تدني أسعار بيع الفنادق والمنتجعات السياحية في أهم مدن السياحة المصرية، حيث تراجعت قيمة الفنادق والمنتجعات بما يقرب من 50%، وذلك بسبب تدني نسب الإشغال وهروب بعض الجنسيات الأوروبية إلى تركيا وقبرص وماليزيا.

وقالت المصادر إن رجل الأعمال المصري البارز في قطاع السياحة والفندقة، أحمد بلبع، يعتزم بيع جزء من الفنادق المملوكة له، خاصة في شرم الشيخ والغردقة، حيث هاجر أبناؤه للإقامة في إحدى الدول الأوروبية.

وأوضح أن "بلبع" أصبح لا يجد في السوق المصري ما يشجع على الاستمرار، خاصة أن أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية يسددون رواتب الموظفين والعمالة وتكلفة الصيانة من أموالهم الخاصة بعد توقف حركة السياحة ووصول نسب الإشغال إلى أرقام هزيلة جداً.

وقال رجل الأعمال حسني رضا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن نسب الإشغال السياحي والفندقي بدأت تتحرك مع بداية شهر إبريل الجاري، حيث تصل نسبة الحجوزات إلى ما يقرب من 60%، وهي نسبة جيدة، خاصة نحن في انتظار قدوم موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً قياسياً في نسب الإشغال.

وأوضح رضا أن أزمة أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية لا تتمثل فقط في تدني نسب الإشغال، ولكن تتمثل في تراجع أسعار بيع الخدمات والإقامة، حيث لا يتجاوز سعر الليلة الواحدة للفرد شاملة الإقامة في فندق 5 نجوم و3 وجبات ما يتراوح بين 24 و30 دولاراً للفرد الواحد.

ونفى رضا ما يتردد بشأن قيام رجال أعمال محسوبين على التيار الإسلامي شراء فنادق أو منتجعات سياحية خاصة في منطقة شرم الشيخ، مؤكداً أن هذا الكلام يتردد في كافة المناطق السياحية ولكن لم يتم تنفيذ بيعة واحدة حتى الآن، بسبب تدني الأسعار المعروضة بما يقل عن 50 أو 60% عن الأسعار الحقيقية.