"مصر للطيران" تسيّر خطاً بين مدينتي الرياض وشرم الشيخ

قررت شركة مصر للطيران تسيير خط رحلات طيران مباشر بين مدينة الرياض وشرم الشيخ بمصر وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 19 إبريل الجاري من أجل تعزيز حركة السياحة بين المملكة ومصر.

وأوضح رئيس الشركة الكابتن طيار حلمي رزق أن جدول الرحلات بين الرياض - شرم الشيخ برحلتين أسبوعيتين يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، وفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

وقال المدير الإقليمي للشركة في الرياض حازم حمدي إنه من المخطط زيادة عدد الرحلات خلال أوقات المواسم ولاسيما مواسم الصيف والأعياد إلى أربع أو خمس رحلات أسبوعياً طبقا لزيادة الطلب. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع عدد من مكاتب السياحة في المملكة من أجل تنظيم أفواج سياحية من الأشقاء السعوديين والعرب والأجانب المقيمين بالمملكة على مدار العام وكذلك من أجل قضاء عطلات نهاية الأسبوع وإجازات الأعياد في هذه المدينة الساحلية المصرية.