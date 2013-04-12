"الإماراتية" تُطلق رحلات مباشرة إلى السويد في سبتمبر المقبل

تعتزم شركة "طيران الإمارات"، إطلاق خدمة يومية جديدة ومن دون توقف إلى العاصمة السويدية، استوكهولم، وذلك اعتباراً من الرابع من سبتمبر ‬2013، لافتة إلى أن خطوتها تأتي في إطار خططها الرامية إلى تعزيز وجودها في الدول الاسكندنافية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن الشركة واصلت بعد إطلاق خدمتها اليومية المباشرة إلى العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، دراسة وتقييم خياراتها للتوسع في اسكندنافيا، ووجدت أن السويد بما تتمتع به من اقتصاد قوي هي المكان الأمثل لتوسيع وجودها الإقليمي.

وأضاف أن الخدمة الجديدة ستوفر أول رحلات مباشرة من دون توقف بين دبي والسويد، ما يتيح للمسافرين من السويد، السفر عبر دبي ضمن شبكة خطوطنا العالمية الواسعة، خصوصاً إلى تايلاند التي تسيّر إليها الناقلة خمس رحلات يوميا.

وأوضح أن اختيار التوقيت الملائم للرحلات لكي توفر للركاب مواصلة سفرهم من دون انتظار طويل، أصبح إحدى المزايا التي تشتهر بها دائرة التخطيط في (طيران الإمارات)، مؤكداً أن الشركة حرصت أثناء دراسة أنماط واتجاهات السفر من وإلى السويد، على أن تتيح لركابها الواصلين من استوكهولم متابعة سفرهم إلى ‬25 مدينة في الشرق الأقصى، مع حد أدنى من الانتظار في دبي، وهو أمر في غاية الأهمية للمتعاملين.

وبحسب بيان الشركة، ستعمل الخدمة الجديدة بطائرات من طراز "بوينغ ‬777 ـ ‬300 إي آر" مقسمة إلى 3 درجات توفر ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و‬42 مقعداً تتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و‬304 مقاعد مريحة مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية.

وترتبط السويد بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات، إذ زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام ‬2012 على ‬896 مليون دولار، بنمو نسبته ‬4.3% عن العام الذي سبقه.