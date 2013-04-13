استخدام الموقع الإلكتروني لمطار أبوظبي زاد 350%

سجل الموقع الإلكتروني لمطار أبوظبي الدولي الخاص بالهواتف الذكية نمواً بنسبة 350% في عدد المستخدمين خلال الربع الأول من العام الحالي، بواقع 165 ألف زيارة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب حامد حسين الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم تقنية المعلومات في شركة أبوظبي للمطارات "أداك".

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، قال الهاشمي إن استخدام الموقع يسجل نمواً متزايداً بشكل شهري، حيث شهد خلال مارس الماضي 65.4 ألف زيارة، ما حقق نمواً بنسبة 270% مقارنة بشهر مارس العام الماضي.

ويوفر الموقع الإلكتروني خدمات متكاملة ومعلومات حول جداول الرحلات والخرائط والخدمات في المطار، ويقدم معلومات عن التوقيت الفعلي للرحلات القادمة والمغادرة، ويستطيع المستخدم تسجيل بريده الخاص ورقم هاتفه المتحرك، ليتم تزويده بمستجدات حول أي تغييرات تخص الرحلة التي يستفسر عنها. ويقوم الموقع بتحديث البيانات في حال حدوث أي تغييرات في جدول الرحلة، ويتم إرسالها مجاناً إلى المسافرين عبر خدمة الرسائل القصيرة.

وأكد الهاشمي أن هذه الزيادة في استخدام المواقع الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية، تدل على نجاح الموقع بتلبية احتياجات السوق لخدمات سفر فعالة ومريحة، ترتقي بتجربة المسافر بكامل تفاصيل رحلته إلى مستويات عالية من الجودة في الأداء والخدمات. وقال الهاشمي إن الموقع الإلكتروني لمطار أبوظبي شهد 653,9 ألف زيارة في الربع الأول من العام الحالي، بنمو 49,6% مقارنة بما سجله الموقع في الربع الأول من 2012.

وسجل الموقع خلال شهر مارس الماضي نمواً بنسبة 52,6% في عدد المستخدمين، بواقع 233,1 ألف زيارة.

وأشار الهاشمي إلى أن الصفحات الأكثر رواجاً في الموقعين التقليدي والخاص بالهواتف الذكية هي صفحات الرحلات المغادرة والقادمة، إضافة إلى تسجيل الزوار لخدمات متابعة الرحلات والحجز لمواقف السيارات وصالات الضيافة عبر المواقع.

وأضاف "استقطبت العروض الترويجية الموسمية للمطار وبالأخص للسوق الحرة الكثير من الزوار والعملاء إلى صفحات الموقعين الخاصين بالمطار".

وبحسب بيانات شركة أبوظبي للمطارات، استقبل مطار أبوظبي الدولي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2.85 مليون مسافر مقارنة بـ2.2 مليون مسافر بالفترة ذاتها العام الماضي بنمو 16.4%.