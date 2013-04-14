قبرص تستهدف 70 ألف سائح عربي خلال 2013

أفاد هراج كل سحاكيان، مدير المبيعات والتسويق في منظمة السياحة القبرصية، بأن عدد سياح دول الشرق الأوسط الذين قدموا إلى قبرص خلال العام الماضي قد وصل إلى 60 ألفاً في العام الماضي مقارنة مع 25 ألف سائح في عام 2005 بنسبة زيادة تفوق 120%.

وأضاف سحاكيان أن قبرص نجحت أيضاً في استقطاب 5 .2 مليون سائح خلال العام الماضي، وقد شكل السياح البريطانيون والروس والألمان النسبة الأكبر منهم، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال: لقد ركزنا على ورش العمل التي اتاحت الفرصة لمزودي الخدمات والفنادق ومكاتب السفر القبرصية بالاحتكاك بشكل مباشر مع الشركات ومكاتب السفر الموجودة في الإمارات والدول العربية .

وأضاف "لقد نجحنا في إطلاع الجمهور على المقومات السياحية التي تمتلكها جزيرة قبرص، إلى جانب مختلف الانشطة السياحية والرياضية والترفيهية التي تمتلكها، واننا نقدم تسهيلات للجمهور في ما يتعلق بالتأشيرة السياحية للراغبين في زيارة قبرص حيث إن استخراجها يستغرق يومين فقط، مع العلم أن حاملي تأشيرة شينغن الأوروبية يمكنهم زيارة قبرص".

وأعرب سحاكيان عن أمله أن تنجح جهود منظمة السياحة القبرصية في رفع عدد الزوار من الدول العربية إلى 70 ألفاً خلال العام الجاري خاصة أن الأوضاع مستقرة في قبرص مقارنة بما هو الحال عليه في عدد من الدول العربية.